В Ізраїлі знають, що будують в центрі Киева, а в столиці – ні

14:57, 30.04.2020

Скандальний ЖК 50 Avenue на Шулявці будують без дозволів і, здається, тільки для тих, хто володіє івритом.

До таких висновків дійшли експерти НЕРУХОМІ, перевіривши це резонансне будівництво.

Яким буде ЖК 50 Avenue

Парадоксально, але точно невідомо.

За даними журналістів "Наші гроші", рік тому на сайті skyscrapercity з’явився ескіз будівлі на 24 поверхи. Разом з тим на сайті "Ukraine Israel Real Estate Marketing", де повним ходом продають квартири у ЖК 50 Avenue, згадувалось про 39 поверхів.

Наразі на сайті ЖК 50 Avenue в описі об’єкта зазначається про 32 поверхи. Проте, судячи з розміщеної візуалізації, висотність споруди перевищує 50 поверхів.

Також там розміщено записане на будмайданчику інтерв’ю з прорабом, в якому він розповідає про заплановане будівництво 6-ти поверхового підземного паркінгу. За його словами, будівельники заглибляться на 26 метрів і увіб’ють у землю понад 400 паль. Наскільки це безпечно, зважаючи на розташовану усього кількасот метрів від будмайданчика станцію метро "Шулявська" – питання.

Скрін з сайту ЖК 50 Avenue

Тільки для знавців івриту

Цікаво те, що сайт ЖК 50 Avenue – повністю на івриті. Там є фото, відео та інформація про наміри забудови та хід будівництва. Однак розібратися у зазначеній інформації повною мірою зможе тільки людина, яка добре знає мову.

Виникає питання: для кого ж будується цей житловий комплекс? Особливо, зважаючи на те, що у Ізраїлі цей будівельний об’єкт рекламується на повну. Інвестори ж скаржаться, що не можуть зв’язатися з відділом продажів.

Скрін з сайту ЖК 50 Avenue

Плутанина із забудовником

Хто будує ЖК 50 Avenue – невідомо. На інформаційному стенді, розміщеному згідно вимог законодавства на будівельному паркані, замовником будівництва значиться ТОВ "Шулявка", виконавцем – ТОВ "Вінербуд".

Відповідно до даних земельного кадастру про право власності та речові права і реєстру речових прав, ТОВ "Шулявка" є власником ділянки. І у 2018 році воно договором суперфіцію передало право забудови цієї ділянки площею 0,31 га Обслуговуючому кооперативу "Ексон Прем’єр Шулявська".

На сайті комплекса вказано, що будує його Еxon Group. Проте на відео про хід будівництва лунає згадка, що будівництво здійснюється групою компаній Герц.

Водночас викликає питання історія переходу права власності на ділянку на проспекті Перемоги, 50-а до ТОВ "Шулявка". Її свого часу Київрада передала в аренду, а потім продала ТОВ "Рінко", однак згодом скасувала свої рішення. Попри це у 2007 році "Рінко" передало 0,31 га у статутний фонд ТОВ "Шулявка". Згодом суди закріпили право власності за ТОВ "Шулявка".

Немає дозволів

НЕРУХОМІ з’ясували, що будівництво на проспекті Перемоги, 50-а найімовірніше ведеться без жодних дозвільних документів.

Зокрема, у відповіді ДАБІ на наш запит, станом на 22 квітня у реєстрі на сайті ДАБІ відсутня інформація щодо видачі дозвільних документів на виконання підготовчих і будівельних робіт на проспекті Перемоги, 50-а.

Немає також жодної інформації про видачу забудовнику містобудівних умов та обмежень: у Київміськраді зазначили, що до них ніхто не звертався за вихідними даними на проектування об’єкту будівництва.

Тим не менш, ділянка огороджена будівельним парканом та оснащена по периметру камерами. На ній присутня будівельна техніка, робочий персонал та активно ведуться земельні роботи, хід яких транслюється на сайт об’єкту. Тобто, є підстави говорити про самочинне будівництво, відповідальність за яке передбачена статтею 376 ЦК України.

Чимало інвестиційних ризиків

Зведення на цій ділянці багатоквартирного житлового будинку повністю суперечить її цільовому призначенню: "будівництво, експлуатація та обслуговування торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та благоустроєм і озелененням скверу". Тобто, ніяких житлових будинків тут просто не може бути. Адже невідповідність будівництва цільовому призначенню земельної ділянки є суттєвим порушенням чинного законодавства. Тому інвестори, які вкладатимуться в такі об’єкти, серйозно ризикують.

Крім того, на геопорталі "Містобудівний кадастр Києва" видно, що територія, де будується ЖК 50 Avenue, віднесена до санітарно-захисної зони. А отже, тут не дозволено будівництво житлових та інших об’єктів, де постійно перебуватимуть люди.

Однак, зважаючи на те, що проект будівництва досі ніхто не бачив, впевненості у тому, що тут буде саме ЖК, також немає. Це є ще одним додатковим інвестиційним ризиком.

Єдине, що хоча б на перший погляд схоже на дотримання вимог законодавства забудовником ЖК 50 Avenue – це інформаційний стенд. Але це – лише на перший погляд. Згідно вимог законодавства, цей стенд має містити достовірні відомості щодо підстав виконання робіт. На стенді згадується повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, але прочитати його номер неможливо: стенд пошкоджено саме у місці, де він зазначений.

Інформстенд ЖК 50 Avenue

Такі кричущі порушення закону забудовником, який розпочав будівництво без жодних дозволів, без затвердженого проекту, з порушенням цільового призначення земельної ділянки та ігноруванням вимог щодо надання повної інформації про об’єкт, можуть свідчити про те, що він планує згодом узаконити свій самобуд.

Схоже, забудовник вирішив спершу побудувати, а потім вже розбиратися, з ким домовлятися у новостворених відреформованих структурах ДАБІ. Тим більше, що наразі в Україні витрати на легалізацію нелегальних будівництв ледь не офіційно закладаються у кошторис.

Зважаючи на всі згадані фактори, НЕРУХОМІ вважають ЖК 50 Avenue ризикованим для інвестування. Тим, хто все ж готовий ризикнути і розглядає пропозицію щодо придбання квартири у цьому житловому комплексі, наші експерти радять перед укладанням угоди вжити додаткових заходів задля захисту своїх інвестицій, з якими можете ознайомитись на ресурсі.