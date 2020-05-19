УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Всі

Шмигаль пообіцяв, що тариф на електроенергію для українців не виросте

19.05.2020 - 13:05

Підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2020 році в Україні не буде, але ціни можуть злетіти для непобутових споживачів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, тариф на електричну енергію залишиться на рівні 1,68 грн. "Це важливий індикатор, він узгоджений з президентом. Це питання, я вважаю, навіть не потрібно обговорювати", – підкреслив Шмигаль.

Уточнимо, що зараз українці в середньому платять за електроенергію майже 1,1 грн за кВт-годину. При цьому перші 100 кВт-годину коштують по 90 копійок, а кожні наступні - 1,68 грн.

Голова уряду також підкреслив, що переговори з непобутовими споживачами триватимуть, потрібно вийти на прямі договори і внести відповідні зміни до законів.

Прем'єр розповів, що буде з тарифами на електроенергію

pixabay.com

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Україні споживання електроенергії в квітні знизилося на 11% в порівнянні з попереднім місяцем.

Також зазначалося, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець хоче зупинити блоки атомних електростанцій. Таким чином чиновниця планує "вирішити" всі проблеми галузі. З цією метою на державний Енергоатом прийшло розпорядження про повну зупинку трьох блоків потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Такі рішення державі будуть коштувати мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Будівництво на приаеродромній території: хто за це відповідає і якими нормами регулюється

Будівництво на приаеродромній території: хто за це відповідає і якими нормами регулюється

Будинки не повинні заважати роботі авіації

18.05.2020 - 19:27
На Дарниці у серпні відкриють новий фітнес-парк. Фото

На Дарниці у серпні відкриють новий фітнес-парк. Фото

Вже створена прогулянкова алея і центральна площа

18.05.2020 - 19:27
Парцхаладзе хоче залучити громадськість і бізнес до реформування ДАБІ

Парцхаладзе хоче залучити громадськість і бізнес до реформування ДАБІ

Глава КСУ розповів про колапс у будівництві

18.05.2020 - 18:32
У Києві два ЖК можуть лишитися без світла через мільйонні борги

У Києві два ЖК можуть лишитися без світла через мільйонні борги

Йдеться про ЖК СТАТУС ГРАД та ПАТРІОТИКУ

18.05.2020 - 14:51
Коронавірус зірвав плани з установки першої роторної парковки у Києві

Коронавірус зірвав плани з установки першої роторної парковки у Києві

Проблема паркування біля Житнього ринку стоїть досить гостро

18.05.2020 - 14:51