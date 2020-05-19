Шмигаль пообіцяв, що тариф на електроенергію для українців не виросте

Підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2020 році в Україні не буде, але ціни можуть злетіти для непобутових споживачів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, тариф на електричну енергію залишиться на рівні 1,68 грн. "Це важливий індикатор, він узгоджений з президентом. Це питання, я вважаю, навіть не потрібно обговорювати", – підкреслив Шмигаль.

Уточнимо, що зараз українці в середньому платять за електроенергію майже 1,1 грн за кВт-годину. При цьому перші 100 кВт-годину коштують по 90 копійок, а кожні наступні - 1,68 грн.

Голова уряду також підкреслив, що переговори з непобутовими споживачами триватимуть, потрібно вийти на прямі договори і внести відповідні зміни до законів.

Прем'єр розповів, що буде з тарифами на електроенергію pixabay.com

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Україні споживання електроенергії в квітні знизилося на 11% в порівнянні з попереднім місяцем.

Також зазначалося, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець хоче зупинити блоки атомних електростанцій. Таким чином чиновниця планує "вирішити" всі проблеми галузі. З цією метою на державний Енергоатом прийшло розпорядження про повну зупинку трьох блоків потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках. Такі рішення державі будуть коштувати мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом.