Шахраї активізувалися на ринку оренди нерухомості: як не втратити гроші

12:48, 8.05.2020

В Україні в зв'язку з карантином почастішали випадки шахрайства з орендою нерухомості.

Як застерігають експерти, в мережі з'явилися тисячі оголошень, але більшість з них розміщують саме шахраї, передає Сегодня. Вони розраховують на ажіотаж і вимагають передоплату, маніпулюючи тим, що якщо цього не зробити, то житло дістанеться іншим.

Шахраї на ринку оренди нерухомості newc.info

"Кваплять, кажуть, що у них черги на цей будинок, і просять скинути передоплату у розмірі завдатку. Це найпоширеніший спосіб, коли людина скидає певну суму грошей, і зрозуміло, що всі зникають і контакти пропадають", – розповіла ріелтор Ірина Кечеджи.

За словами експерта з безпеки Руслана Болгова, ні в якому разі не можна давати гроші наперед, особливо якщо не підписаний договір.

"Ні в якому разі, ніяких передоплат. З однієї причини – ринок оренди житла так не працює. Тут ви йдете на ризик – вам можуть запропонувати заплатити наперед, тобто зробити бронь. Це не є правильним. Тому що ви можете потрапити на шахрая, і люди зникнуть", – попередив він.

Анатолій Лісовець, житель Броварів, який знайшов цікаву пропозицію і зателефонував за вказаним номером, ледь не став жертвою злочинців. "Він мені каже: "Ви розумієте, там живуть люди, я їх не хочу турбувати. Ось 27-го вони з'їжджають, 28-го я приїжджаю і можемо подивитися. Але зрозумійте, що попит великий, час такий, що за місто всі хочуть, і я вам не гарантую, що ви його отримаєте, хочете – давайте передоплату", – розповів чоловік.

Анатолій вирішив перевірити місцезнаходження будинку, об'їздив все село, і в підсумку його так і не знайшов.

У зв'язку з цим Нерухомі категорично наполягають на підписанні договору згідно закону. Він повинен бути нотаріально завірений, де особи повністю встановлені і право власності підтверджено