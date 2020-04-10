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Сертифікація виконроба замість ліцензування будівельної компанії: що це означає

17:19, 10.04.2020

Довгоочікуване реформування української будівельної галузі нарешті розпочалося. Зокрема, у березні Кабмін скасував ліцензування будівельних компаній і натомість ввів сертифікацію виконавця робіт. Пояснюємо, що це означає.

Як було раніше

Донедавна для проведення робіт на об’єктах, що належать до середнього (СС2) та значного (СС3) класів наслідків (багатоповерхове житло, заправки, бізнес-центри, ТРЦ тощо), будівельні компанії повинні були отримати ліцензію.

Для отримання ліцензії компанії зверталися до Державної архітектурно-будівельної Інспекції України, якою було запроваджено декларативний метод їх видачі.

ДАБІ здійснювала вибірковий контроль за виданими ліцензіями, слідкувала за дотриманням законодавства та виконанням приписів щодо усунення недоліків або взагалі, у разі виявлення розбіжностей наданої ліцензіатом інформації з фактичними даними, припиняла дію ліцензії.

Однак такий механізм перестав діяти 18 березня, після набуття чинності постанов Кабміну №218 "Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції" та №219 "Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду". Так, було ліквідовано ДАБІ і скасовано порядок ліцензування в сфері архітектури та будівництва, а питання про зупинення, відновлення дії й анулювання ліцензій віднесено до повноважень Мінрегіону.

Як буде тепер

Перехідний період від ліцензування будівельної компанії до сертифікації відповідального виконавця робіт (виконроба) триватиме до літа.

Зміни передбачають, що відтепер у кожної будівельної компанії буде конкретна особа з сертифікатом, котра електронним підписом завірятиме документи і, таким чином, нестиме особисту майнову та кримінальну відповідальність.

Варто зазначити, що до професійної атестації на відповідального виконавця робіт допускатимуться особи, які здобули вищу освіту відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менше, ніж 3 роки.

Що є наразі

Наразі українським законодавством досі передбачається ліцензування будівельних компаній, які будують об'єкти з середніми та значними наслідками. Тобто введення сертифікації відповідального виконавця робіт не відмінило ліцензування як таке. Таким чином, на законодавчому рівні питання поки що не врегульовано.

Тож як все відбуватиметься на практиці і чи вплине це нововведення на якість та безпеку споруджуваних об’єктів будівництва – невідомо. Результат буде залежати від контролюючих органів та механізму реалізації.

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