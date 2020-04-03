21:23, 3.04.2020

Березень 2020-го ознаменувався великою кількістю подій та урядових рішень, наслідки яких українцям ще довго доведеться розплутувати. Але про все по порядку.

Перезавантаження Кабміну

На початку березня урядом були зроблені спроби подолання управлінської кризи, шляхом перезавантаження Кабміну. Зокрема, парламент призначив нового прем'єр-міністра, замінив керівників ряду міністерств і відомств, а деякі посади залишив вакантними.

Однак уже в кінці місяця Верховна Рада звільнила частину новопризначених управлінців і знову провела кадрові зміни. Таким чином, вертикаль влади як і раніше остаточно не сформована, а дії правлячої більшості нагадують "броунівський рух".

Дефіцит бюджету і "перемога" над дефолтом

Дефіцит бюджету, дефіцит бюджету і дефіцит бюджету. Оприлюднені Держказначейством дані про 10-12% дефіциту за березень і 1 квартал 2020 року свідчать про те, що падіння ВВП та кризові процеси були неминучі і без карантинних заходів в країні.

Так, цінові війни світових виробників нафти, що призвели до рекордного падіння вартості на "чорне золото", не принесли і не принесуть економіці нічого хорошого. І незважаючи на зниження витрат для деяких сфер економіки, загальний ефект все ж негативний і тільки посилив дефіцит. Дефіцит, з яким ніхто нічого не робить, крім очікування вливань від МВФ.

Березень ознаменувався також тим, що Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойский" закон. Мабуть, на думку депутатів, це було найбільш потрібним і своєчасним рішенням, яке допоможе подолати кризу в економіці, посилену епідемією та карантином.

Але найголовніше, знову ж таки, на думку депутатів – перемога над дефолтом. Так, в ніч з 30 на 31 березня був прийнятий законопроект №2178-10, яким відкритий ринок землі сільгосппризначення. Верховна Рада дозволила її покупку і продаж, передбачивши деякі обмеження. Все це дає можливість припустити, що кредиту від МВФ все ж таки бути, з усіма випливаючими наслідками.

Безумовно негативний вплив економіки і політики на будівельний сектор був би більш відчутним, якби всі фактори не потонули в загальному "завмиранні" у зв'язку з карантином і невизначеністю найближчого майбутнього.

Всі на карантині

Карантинні заходи в Україні вжили з середини березня й до кінця місяця ті значно посилилися: режим надзвичайної ситуації запровадили по всій країні, а карантин оголосили до 24 квітня з можливим продовженням до 15 травня. Таким чином, діяльність значної частини підприємств, організацій і фірм призупинена – бізнес завмер.

За оцінками експертів, два місяці карантину будуть коштувати Україні 13 млрд доларів, а при продовженні карантинних заходів до другої половини травня – 20% ВВП. Тобто при більш оптимістичному сценарії країну чекає ситуація 2015 року, при менш – 2009-го.

Реформування будівельної галузі

Уряд вирішив реформувати будівельну галузь, шляхом ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції України та створення замість неї тепер вже трьох нових держорганів (постанова КМУ №218 "Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України").

Далі Кабмін анулював ліцензування будівельних компаній, ввівши сертифікацію відповідальних за виконання робіт, які будуть нести особисту матеріальну і кримінальну відповідальність. Однак чи підсилить це відповідальність підрядника – питання спірне. Багато в чому від ще не визначеного механізму реалізації залежить, чи підвищиться якість виконуваних робіт. А в подальшому – від рівня контролю за належним виконанням функцій відповідальними особами.

Також було призупинено дію постанов Кабміну щодо реалізації заходів контролю при проведенні будівельних робіт і нагляду за уповноваженими органами містобудування та архітектури. Проте яким чином повинна працювати нова система, теж поки незрозуміло.

Зазнали змін також порядок введення об'єктів в експлуатацію і порядок видачі дозволів на виконання будівельних робіт.

Окремо варто відзначити процес централізації прийняття рішень на видачу документів по об'єктах будівництва класу наслідків СС2. Раніше вони видавалися територіальними органами за місцем знаходження об'єкта. Тепер же всі рішення будуть прийматися в Києві, а територіальні органи позбавлені повноважень і децентралізація "згорнулася" (наказ ДАБІ від 23.03.2020 №691).

На жаль, юридичні послаблення, пов'язані з карантином і НС, а також процесом централізації прийняття рішень, дозволяють розглядати об'єкти в суб'єктивно-вибірковому порядку.

Тягар Укрбуду

Також в березні спостерігалися активні дії з боку Київміськбуду відносно прийому недобудованих об'єктів Укрбуду. Варто зазначити, що процес добудови такого великого обсягу об'єктів стресовий сам по собі і здатний розхитати навіть самого стійкого гравця на ринку, а події, що відбуваються наразі, ще більше ускладнили завдання. У Київміськбуду були плани щодо залучення коштів. Зараз, швидше за все, ці плани під загрозою, а потік дотацій і розстрочок може "витекти" в бюджетну діру.

З позитивного для будівельної галузі можна виділити повернення в країну робочого ресурсу (найчастіше висококваліфікованого) та наявність заощаджень на руках населення в умовах, де майже немає альтернативи купівлі нерухомості для збереження коштів.