Як не стати жертвою рейдерів через зміну закону про ринок землі: поради Мін'юсту

У зв'язку з відкриттям ринку землі українцям слід знати нові правила, щоб убезпечити себе від дій рейдерів.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України, опублікувавши відповідні рекомендації, які допоможуть громадянам уникнути неприємностей.

Перш за все, Мін'юст рекомендує заздалегідь подбати про належне оформлення документів, що підтверджують право власності або інше право на земельну ділянку, а також про внесення таких відомостей до Державного реєстру.

Також слід переконатися, чи присвоєно вашій земельній ділянці кадастровий номер, за допомогою якого можна знайти інформацію про місцезнаходження, цільове призначення, і в чиїй власності вона перебуває.

В Україні прийняли закон про ринок землі pixabay.com

"Якщо земельній ділянці на підставі державного акту кадастровий номер не присвоєно, потрібно звернутися до найближчого розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки. Без наявності коректних відомостей про земельні ділянки у Державному земельному кадастрі неможливо укласти будь-які цивільно-правові угоди", - повідомили у Мін'юсті.

Щоб уникнути можливих проблем з рейдерами, перед укладанням договору купівлі-продажу земельної ділянки українцям потрібно перевірити публічну інформацію про контрагента. Таким чином можна буде переконатися у його порядності.

Крім того, в Мін'юсті рекомендують зареєструйтеся у Державному аграрному реєстрі. Це дасть можливість бути в курсі актуальної інформації щодо земельних ділянок.

Якщо ж превентивні заходи не допомогли і майно або бізнес таки стали об'єктом рейдерської атаки, потерпілі повинні звернутися до Офісу протидії рейдерству, підкреслили в Мін'юсті. Також можна поскаржитися на дії або бездіяльність державних реєстраторів.