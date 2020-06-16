Влада посилить безпеку операцій з нерухомістю

08:31, 16.06.2020 446

Мін'юст визначив заходи по додатковій ідентифікації державних реєстраторів при проведенні реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Відповідний наказ було зареєстровано в Мін'юсті. Наказ вступить в силу через 10 днів з дня офіційного опублікування, повідомляє Liga.

У повідомленні уточнюється, що згідно зі змінами адміністратором реєстрів для проведення державними реєстраторами реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно додатково реалізується механізм ідентифікації такого користувача, який полягає в підтвердженні здійснення державним реєстратором реєстраційної дії за допомогою засобу додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля.

Адміністратором реєстрів для цілей здійснення користувачем реєстраційних дій можуть бути введені механізми додаткової його аутентифікації або ідентифікації в реєстрах.

Угоди з нерухомістю будуть більш безпечними
pixabay.com

Департамент нотаріату та державної реєстрації спільно з Департаментом державної виконавчої служби та технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно повинні:

  • розробити графік підключення державних реєстраторів до засобу додаткової ідентифікації з використанням одноразового пароля;

  • розмістити графік на офіційному веб-сайті Мін'юсту і довести його до відома територіальних органів міністерства;

  • прийняти інші організаційні заходи, необхідні для реалізації наказу в певні терміни.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Закарпатській області держреєстратор, використовуючи своє становище, незаконно переоформив право власності на нерухомість юридичних осіб.

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