В Україні закони слабо захищають інвесторів на ринку нерухомості – банкіри

11:20, 9.06.2020 81

Українське законодавство не захищає інвесторів на ринку житлової нерухомості, а держава недостатньо контролює, як забудовники використовують кошти фізосіб.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу.

"У зовнішніх юрисдикціях на законодавчому рівні забудовникам заборонено залучати гроші фізосіб на етапі будівництва. Забудовник може взяти кредит, може будувати за рахунок власного капіталу, може попросити задепонувати певну суму майбутніми покупцями, але покупка житла проводиться не на етапі будівництва, а на етапі здачі в експлуатацію", – розповів голова правління Агентства з рефінансування житлових кредитів Сергій Волков.

На його думку, українське фізособа – інвестор не може захиститися від неправильного розпорядження його коштами.

Чим небезпечне інвестування у будівництво pixabay.com

"Покупець ніяк не може контролювати цільове використання своїх грошей. Це може проконтролювати тільки банк – професійний кредитор. Люди, предоплачуючи житло, також виступають кредиторами, але вони не є професійними кредиторами. На жаль, ми можемо найближчим часом побачити не один такий сумний факт (як з Укрбуд)", – розповів Волков.

У свою чергу заступник голови правління банку Глобус Олена Дмитрієва вважає, що Укрбуд постраждав від занадто бурхливого зростання.

"Проблема Укрбуду – це проблема швидкого зростання. За 10 років компанія з маленької перетворилася фактично у лідера будівельного ринку. Ввела в експлуатацію близько 30 будинків. І це, як виявилося, не стало гарантією того, що такі будинки будуть побудовані", – поскаржилася вона .

Дмитрієва порадила встановити норму, яка дозволить добудовувати такі недобудови, адже може виявитися, що забудовник не впорався – будинок недобудований, але квартири вже все розпродано. "Близько 20% квартир мають продаватися тільки після здачі житла в експлуатацію", – зазначає вона.

Заступник директора департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Ольга Муха радить розділити будівельну діяльність і залучення фінансування.

"Тому що коли все це в одних руках – у правій і лівій кишенях, то це дає певні можливості для непрозорих механізмів роботи", – сказала вона.

Банкір поскаржилася, що окремі забудовники продають житло не тільки на етапі котловану, а й коли дозволів на будівництво ще просто немає, а відділи продажів вже продають квартири. "Це все потім закінчується плачевно в першу чергу для інвесторів", – попередила вона.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, за словами президента Конфедерації будівельників України Льва Парцхаладзе, на даному етапі реформа ДАБІ не стимулює, а гальмує розвиток будівництва.