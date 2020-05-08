В Україні очікування будівельних компаній зазнали краху

16:55, 8.05.2020

Очікування будівельних підприємств у II кварталі 2020 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності різко впали.

Відповідні дані у п'ятницю, 8 травня, надала Державна служба статистики.

"У II кварталі 2020 року індикатор ділової впевненості у будівництві знизився у порівнянні з I кварталом 2020 р. на 26,5 в.п. і становить мінус 48,2%", – сказано у повідомленні Держстату.

Дані Держстату
Скріншот

Відзначимо, що індекс будівельної продукції відображає зміну обсягів виконаних будівельних робіт. Підкреслимо, що у I кварталі 2020 року в Україні виконали будівельних робіт на 26,1 млрд грн.

У Держстаті тим часом стверджують, що один із головних факторів, який стримує будівельну діяльність – падіння попиту на ринку.

дані Держстату
Скріншот

Тим часом, Національний банк України розрахував, що індекс очікувань ділової активності у квітні знизився на 15,9 пункти – до 29,9 пункти, що значно нижче нейтрального значення у 50 пунктів і сигналізує про переважання песимістичних очікувань бізнесу.

"Песимістичні очікування посилилися фактично у всіх секторах економіки. Йдеться не тільки про сектор послуг, який найбільше постраждав від карантинних заходів, але і промисловість, будівництво, торгівлю", – зазначили у прес-службі НБУ.

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