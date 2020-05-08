УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Ринок

В Україні впали очікування будівельних компаній

8.05.2020 - 16:55

Очікування будівельних підприємств у II кварталі 2020 щодо перспектив розвитку їх ділової активності різко впали.

Відповідні дані у п'ятницю, 8 травня, надала Державна служба статистики.

"У другій кварталі 2020 року індикатор ділової впевненості у будівництві знизився у порівнянні з I кварталом 2020 р. на 26,5 п.п. і становить мінус 48,2%", - сказано у повідомленні Держстату.

Дані Держстату

Скріншот

Відзначимо, що індекс будівельної продукції відображає зміну обсягів виконаних будівельних робіт. Підкреслимо, що у I кварталі 2020 року в Україні виконали будівельних робіт на 26,1 млрд грн.

У Держстаті тим часом стверджують, що одним з головних факторів, які стримують будівельну діяльність – це падіння попиту на ринку.

дані Держстату

Скріншот

Тим часом, Національний банк України розрахував, що індекс очікувань ділової активності у квітні знизився на 15,9 пункти – до 29,9 пункти, що значно нижче нейтрального значення у 50 пунктів і сигналізує про переважання песимістичних очікувань бізнесу.

"Песимістичні очікування посилилися фактично у всіх секторах економіки. Йдеться не тільки про сектор послуг, який найбільше постраждав від карантинних заходів, але і промисловості, будівництві, торгівлі", – відзначили у прес-службі НБУ.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Шахраї активізувалися на ринку оренди нерухомості: як не втратити гроші

Шахраї активізувалися на ринку оренди нерухомості: як не втратити гроші

Злочинці вимагають передоплату за неіснуюче житло

8.05.2020 - 12:48
В Україні дозволили встановлювати газові плити у висотках

В Україні дозволили встановлювати газові плити у висотках

Лев Парцхаладзе розповів про нововведення

8.05.2020 - 11:32
Будинок на кладовищі. НЕРУХОМІ проаналізували ЖК Edeldorf на Печерську

Будинок на кладовищі. НЕРУХОМІ проаналізували ЖК Edeldorf на Печерську

Будинок зводиться з численними порушеннями і може не бути введений в експлуатацію

7.05.2020 - 18:17
Навіщо потрібен сміттєпровід?

Відмова від сміттєпроводів: європейський тренд, до якого долучилася Україна

Як на смітті можна зробити гроші

7.05.2020 - 18:01
Що буде з заарештованим іпотечним майном?

В Україні можуть змінитися правила продажу арештованого іпотечного майна

Автором законопроекту виступив депутат від "Слуги народу"

7.05.2020 - 16:08