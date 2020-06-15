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В Україні спрощено термін реєстрації земельних ділянок

15.06.2020 - 17:13

В Україні спростили процес реєстрації земельних ділянок, при цьому термін реєстрації скоротили до 7 робочих днів.

Про це повідомила прес-служба Держгеокадастра.

"Термін здійснення державної реєстрації земельної ділянки за принципом екстериторіальності не перевищуватиме сім робочих днів (раніше 14 днів) з дня реєстрації заяви. Такий порядок діятиме протягом двох років", – зазначили у відомстві.

Як зміниться реєстрація земельних ділянок

pixabay.com

У Держгеокадастре заявили, що документ розроблений для підвищення рівня доступності, відкритості та прозорості при наданні адміністративної послуги з державної реєстрації земельної ділянки.

У зв'язку з нововведеннями, рішення про реєстрацію земельних ділянок в Україні будуть прийматися будь-якими державними кадастровими реєстраторами, яких визначить система Державного земельного кадастру за принципом випадковості.

Передбачається зменшення кількості необґрунтованих відмов, через які заявникам доводилося неодноразово звертатися через Центри надання адмінпослуг до реєстраторів.

Також зміни передбачають подання документів для проведення/отримання результатів державної експертизи землевпорядної документації у електронному вигляді.

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