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В Україні середній вік житлового фонду наближається до 50 років

9.06.2020 - 16:34

Середній вік житлового будинку в Україні становить 46 років, при цьому кількість нових будинків не перевищує 3% від загального житлового фонду.

Про це розповіла заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі телеканалу "Україна".

"Більше 80% всього житлового фонду в Україні було побудовано до 80-х років. Це досить велика цифра, тому що середній вік житлового будинку в Україні становить 46 років. Ми можемо побачити, що після 2000 року начебто і будується житло в Україні, але нове житло не перевищує 2-3% від загальної кількості", – зазначила нардеп.

В Україні занадто багато старих будинків

pixabay.com

За її словами, в Україні житловий фонд має всі ознаки застарілого.

"Плюс треба дивитися, у якому стані аварійний фонд. Тому що це стосується більше безпеки мешканців таких будинків. І саме аварійному фонду повинні приділяти більше уваги органи місцевого самоврядування, щоб саме він в першу чергу йшов на реконструкцію, реновацію відселення тощо", - зазначила Шуляк.

Як писали раніше НЕРУХОМІ, влада Києва має намір зносити "хрущовки" в столиці, при цьому люди, що проживають у них, отримають нові квартири в півтора рази більші по квадратурі.

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