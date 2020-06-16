В Україні роботу ріелторів виведуть з "тіні"

У Верховній Раді України зареєстрований законопроєкт №3618 "Про ріелторську діяльність в Україні", який пропонує вивести діяльність ріелторів з "тіні".

Про це свідчать дані на сайті парламенту. Зараз закон опрацьовується у комітеті.

Ухвалення документа має детінізувати надання ріелторських послуг і встановити прозорі умови діяльності ріелторів. Проєкт також дозволить сформувати Єдину інформаційну базу даних про об'єкти нерухомості. Її створення має сприяти систематизації та швидкого пошуку перевіреної інформації про нерухоме майно (юридичної, технічної, цінової тощо).

Законопроєкт пропонує встановити, що брокер (ріелтор) з нерухомості – це атестований фахівець у сфері ріелторської діяльності, склав кваліфікаційний іспит з позитивним результатом. Брокер повинен володіти чинним кваліфікаційним свідоцтвом ріелтора з нерухомості, а відомості про нього мають бути у Єдиному реєстрі фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об'єднань у сфері ріелторської діяльності.

Законом запроваджується і Єдина інформаційна база даних у сфері ріелторської діяльності. Вона буде містити у своєму складі бази даних, інформаційні ресурси і сервіси для забезпечення прозорості, достовірності та доступу до інформації та послуг у сфері ріелторської діяльності, накопичення, обробки, систематизації і пошуку відомостей про об'єкти нерухомості, формування єдиної інформаційної бази даних про об'єкти нерухомості та операціях з ними.

Для отримання статусу брокера громадянин повинен відповідати низці вимог, встановлених цим законом. Зокрема, він повинен пройти професійну підготовку, здати кваліфікаційний іспит, мати повну середню загальну освіту тощо.

Фізичній особі, яка не отримала кваліфікаційне свідоцтво фахівця в області ріелторської діяльності, або якщо дія такого свідоцтва зупинена чи припинена, або відомості про яку відсутні у Єдиному реєстрі у сфері ріелторської діяльності, такою діяльністю закон займатися забороняє.

Роботу ріелторів контролюватимуть pixabay.com

Ріелторську діяльність без відповідного свідоцтва і/або без сертифіката суб'єкта брокерської діяльності пропонується карати штрафом у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17000 гривень) з конфіскацією грошей, отриманих за послуги.

За повторне протягом року порушення розмір штрафу зростає – з одного до двох тисяч мінімумів (17000-34000 грн) з конфіскацією грошей, отриманих від ріелторської діяльності.

Закон пропонує встановити, що споживачі ріелторських послуг мають право:

вільно вибирати суб'єкта ріелторської діяльності;

отримувати від нього інформацію про виконання умов ріелтерського договору;

вимагати розірвання договору в разі невиконання ріелтором умов документа;

вимагати відшкодування шкоди, заподіяної розірванням договору з вини ріелтора;

отримувати від ріелтора інформацію за операціями з нерухомим майном;

вільно отримувати доступ через Інтернет до інформації, оприлюдненої в Реєстрі та Єдиної інформаційної бази даних.

Крім того, споживачі ріелторських послуг мають право звертатися з приводу порушення їх прав до Національної федерації фахівців у сфері ріелторської діяльності, суд в установленому законодавством порядку.

Документ встановлює і низку зобов'язань для споживачів послуг ріелторів.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Дніпрі промишляла група "чорних ріелторів", які забирали у людей право власності на нерухомість, а самі незаконно утримували їх у власних будинках.