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В Україні площа введеного в експлуатацію житла впала на 22%

1.06.2020 - 18:40

В Україні завмерло будівництво, в результаті у першому кварталі цього року площа введеного в експлуатацію житла впала на 22%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Як зазначається, показник введення в експлуатацію скоротився на 22% в порівнянні з тим же періодом 2019 року – до 1 млн 913,9 тис. Кв. м. У містах з початку року введено в експлуатацію 1 млн 101,2 тис. кв. м житла (79% загального обсягу), у сільській місцевості – 812,7 тис. кв. м.

Що відбувається з ринком нерухомості в Україні

pixabay.com

У січні-березні 2020 року в експлуатацію ввели 21,568 тис. квартир, причому в містах – 13,6 тис. квартир, в селах – 7,8 тис. квартир. Середня площа квартир – 88,6 кв. м.

Області, де найбільше введено житла: Київська, Львівська, Харківська, Одеська та Івано-Франківська. За підсумками першого кварталу 2020 року введено в експлуатацію трохи більше половини – 54,8% – загального обсягу житла. Скорочення обсягу введення житла зафіксовано в усіх областях, крім Харківської (плюс 83,5% до минулого року), Сумській (плюс 33,1%) і Одеській (плюс 13,5%). У Києві було введено – 88,2 тис. кв. м (4,6%).

Скорочення обсягу введення житла зафіксовано майже у всіх областях України (від 63 до 1%).

Як повідомляли НЕРУХОМІ, очікування будівельних підприємств у II кварталі 2020 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності різко впали.

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