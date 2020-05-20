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В Одесі користуються попитом котеджі замість готелів

20.05.2020 - 18:16

Вартість проживання у трьох- і чотиризіркових готелях Одеси скоротилася у два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і в середньому становить 650 грн на добу ($24). При цьому попитом почали користуватися котеджі та бази відпочинку за містом.

Про це повідомив засновник компанії Ribas Hotels Group Артур Лупашко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні в Одесі середня ціна в готелях 3-4 зірки - 650 грн на добу ($24). Це безпрецедентно низький показник за останні 20 років. В аналогічний період минулого року такий номер коштував, мінімум, удвічі дорожче, в 2013 році – в три рази дорожче", – розповів Лупашко.

За його оцінками, очікуваний спад показників валового доходу і чистого прибутку готелів в цьому році складе 20-40% в порівнянні з торішніми показниками

"Позитивна динаміка може зберегтися в готелях котеджного типу і базах відпочинку, які з квітня користуються високим попитом і виросли в ціні в деяких випадках до 50%. Частина з них уже заброньована на все літо гостями, які, як правило, проводили літо на Кіпрі, в Іспанії, Італії", – додав він.

Гості Одеси віддають перевагу нерухомості за містом

pixabay.com

Водночас, в поточному році готелі не розраховують на гостей з інших країн.

"У курортних бюджетних готелях левова частка припадала на білоруських туристів. За наявною на сьогодні інформацією – гостей з Білорусі в Україну в цьому році не пустять. Ймовірно, це можуть бути гості з Молдови та Туреччини у другому півріччі. Але частка таких туристів буде мінімальна і не вплине значно на ринок", – резюмував експерт.

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