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В Італії можна купити нерухомість за один євро

12.06.2020 - 17:14

В Італії стали знову продавати нерухомість по одному євро. Йдеться про комуну Чінкуефронді в регіоні Калабрія, що на півдні країни.

Про це повідомляє CNN travel. Місцева влада запевняє також, що в Чінкуефронді не зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19 серед жителів. Крім того, даний регіон вважається найбезпечнішим в Італії з точки зору поширення інфекції.

В Італії незвичайні ціни на нерухомість

pixabay.com

Мер Чінкуефронді сподівається, що позитивна епідеміологічна ситуація допоможе залучити нових жителів. За його словами, ситуація з демографією в комуні настільки серйозна, що план з її порятунку назвали "Операція краса". З поселення виїжджають молоді люди у пошуках роботи.

Єдина вимога до покупця - реставрація купленого будинку протягом трьох років. Якщо в інших регіонах вимагають заставу в 5000 євро, то в Чінкуефронді необхідно сплатити одноразовий збір розміром у 250 євро на період реставраційних робіт.

Якщо за три роки новий власник не завершує ремонт, він буде оштрафований на 20 тисяч євро, при цьому внесок не заберуть на користь держави.

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