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У Кабміні розповіли про спецоперацію з повернення будівельного реєстру

10.06.2020 - 14:28

Будівельний реєстр всі ці роки перебував у Європі, а не в Україні, і для того, щоб забрати його під контроль, була проведена ціла спецоперація.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров в ефірі телеканалу ZIK.

"Будівельний реєстр знаходився всі роки у Європі, не в Україні, і доступ до нього був невідомо у кого. Уявляєте, в Європі, де вся українська нерухомість, яка вводиться в експлуатацію, зберігається в Європі. Ми проводили спецоперацію, забирали це в Україну, брали під контроль. Зараз вже написали на 95% новий реєстр", – зазначив Федоров.

Міністр прогнозує атаки на Мінціфри, оскільки йдеться про викриття мільярдної корупції.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Кабінет міністрів затвердив план впровадження електронної системи у сфері будівництва. Новий реєстр будівельної діяльності почне роботу у червні.

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