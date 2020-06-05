Ціни на будівельні роботи в Україні зросли 1,2%

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у січні-квітні 2020 року зросли на 1,2% в порівнянні з січнем-квітнем 2019 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

За даними відомства, з початку року ціни зросли у житловому і нежилому будівництві, проте знизилися у сегменті інженерних споруд. Так, у житловому будівництві зростання склало 4,4%, у нежитловому – 0,1%, падіння в інженерному – 0,7%.

У квітні-2020 до квітня-2019 вартість будівельних робіт у житловому будівництві збільшилася на 3,6%, водночас в нежитловому будівництві падіння склало 1%, а в інженерному не змінилося.

Вартість будівельних робіт зросла pixabay.com

Крім того, Держстат повідомив, що у квітні в порівнянні з березнем вартість робіт з будівництва житлових будинків незначно зросла - на 0,2%, інженерних споруд – на 2,5%, тоді як нежитлових будівель - знизилася на 0,7%.

За його даними, в 2019 році ціни на будівельні роботи в Україні зросли на 6% в порівнянні з попереднім роком, тоді як в 2018 році - на 23%.

Показники наведено без урахування анексованою території Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької і Луганської областей, зазначає Держстат.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Україні завмерло будівництво, в результаті в першому кварталі цього року площа введеного в експлуатацію житла впала на 22%.