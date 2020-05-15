Ринок комерційної нерухомості в Україні: перший квартал пройшов без угод

12:48, 15.05.2020

В Україні у першому кварталі 2020 року не було здійснено жодної угоди на ринку комерційної нерухомості через вплив карантину внаслідок спалаху коронавірусу.

Про це заявив директор департаменту ринків капіталу CBRE Ukraine Ярослав Горбушко.

"У 1 кварталі 2020 року на ринку комерційної нерухомості не було завершено жодної угоди. Інвестори перебувають у вичікувальній позиції, хоча певна кількість транзакцій може статися, враховуючи, що в тяжкі економічні періоди часто спостерігається динаміка зниження цін на нерухомість", – розповів топ менеджер української філії CBRE.

Як криза вплинула на ринок нерухомості pixabay.com

За його словами, в цілому інвестиційна активність найближчим часом буде значною мірою залежати від подальшого сценарію кризи і пост-карантинних заходів.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, згідно з даними CBRE, загальний обсяг інвестицій у європейську нерухомість досяг абсолютного рекорду у I кварталі 2020 року і склав 85,5 млрд. євро, що на 52% вище за показник аналогічного періоду минулого року.

Однак аналітики допускають, що високі показники частково обумовлені ефектом запізнювання: багато угод були ініційовані у другій половині минулого року.