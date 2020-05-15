УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Ринок

Ринок комерційної нерухомості в Україні: перший квартал пройшов без угод

15.05.2020 - 12:48

В Україні у першому кварталі 2020 року не було здійснено жодної угоди на ринку комерційної нерухомості через вплив карантину внаслідок спалаху коронавірусу.

Про це заявив директор департаменту ринків капіталу CBRE Ukraine Ярослав Горбушко.

"У 1 кварталі 2020 року на ринку комерційної нерухомості не було завершено жодної угоди. Інвестори перебувають у вичікувальній позиції, хоча певна кількість транзакцій може статися, враховуючи, що в тяжкі економічні періоди часто спостерігається динаміка зниження цін на нерухомість", – розповів топ менеджер української філії CBRE.

Як криза вплинула на ринок нерухомості

pixabay.com

За його словами, в цілому інвестиційна активність найближчим часом буде значною мірою залежати від подальшого сценарію кризи і пост-карантинних заходів.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, згідно з даними CBRE, загальний обсяг інвестицій у європейську нерухомість досяг абсолютного рекорду у I кварталі 2020 року і склав 85,5 млрд. євро, що на 52% вище за показник аналогічного періоду минулого року.

Однак аналітики допускають, що високі показники частково обумовлені ефектом запізнювання: багато угод були ініційовані у другій половині минулого року.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

Які об'єкти закладені в новому проекті Генплану Києва

15.05.2020 - 19:00
Середня площа житла за Києвом зменшилася майже у два рази

Середня площа житла за Києвом зменшилася майже у два рази

Класичні котеджі втрачають популярність

15.05.2020 - 18:20
Асоціація міст України попросила Кабмін розблокувати роботу ДАБІ

Асоціація міст України попросила Кабмін розблокувати роботу ДАБІ

Кличко вважає неприпустимим залишити сферу містобудування без контролю

15.05.2020 - 18:00
І так зійде: в Єгипті побудували магістраль у сантиметрах від висотки. Фото

І так зійде: в Єгипті побудували магістраль у сантиметрах від висотки. Фото

Чиновники запевняють, що за документами там будівель не повинно бути

15.05.2020 - 17:37
Нові правила отримання містобудівних умов: у КМДА дали роз'яснення

Нові правила отримання містобудівних умов: у КМДА дали роз'яснення

У КМДА розповіли про основні помилки

15.05.2020 - 17:19