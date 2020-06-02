Реформа ДАБІ зараз тільки гальмує розвиток будівництва – Парцхаладзе

18:21, 2.06.2020 99

На даному етапі реформа ДАБІ не стимулює, а гальмує розвиток будівництва.

Про це написав президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе у себе в Facebook.

"Слід звернути увагу на статистику. Ось наочна ілюстрація проблем впровадження реформи ДАБІ. І це тільки докарантинна історія", - зазначив він.

Парцхаладзе додав, що лише 22% вже побудованого житла ввели в експлуатацію. За даними Держстату, за перший квартал 2020 року в Києві ввели в експлуатацію тільки 88 205 кв.м житла, це майже на 50% менше ніж за аналогічний період минулого року. 236 тис кв.м досі чекають рішення ДАБІ на введення в експлуатацію в 1 кварталі 2020.

Будівництво переживає не найкращі часи
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"Наслідок всього цього – зупинка інвестицій у будівельну галузь, велика кількість інвесторів "без житла", неможливість старту нових проєктів! Реформа ДАБІ повинна стимулювати розвиток будівництва", – зазначив президент КСУ.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Кабінет міністрів затвердив план впровадження електронної системи в сфері будівництва. Новий реєстр будівельної діяльності почне роботу в червні.

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