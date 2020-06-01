Рада збирається змінити оподаткування нерухомості

12:48, 1.06.2020 1751 2

У Верховній Раді України готується законопроєкт, який повинен змінити нарахування податку на нерухомість.

Про це заявив глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Сегодня.

На його думку, податок на нерухомість не повинен розраховуватися виходячи з метражу житла.

"Якщо ми звернемося до історії, то у нас був очажний збір, був податок на вікна. І ось зараз у нас є податок на метри. Це абсолютно не відповідає економічній вартості об'єкта і не відповідає практиці розвинених країн. Тому тут однозначно – точно також, як в податок на землю, – ми повинні виходити з грошової оцінки, з економічної вартості об'єкта. І в цьому сенсі я прихильник того, щоб абсолютно поміняти концепцію оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок", – пояснив Гетманцев.

Як можуть змінитися податки на нерухомість в Україні
pixabay.com

За його словами, депутати вже розробляють проєкт закону, який змінить спосіб розрахунку податку.

"Це не буде з наступного року, можливо, але, тим не менш, ми цим займаємося. Це не вечір сьогоднішнього дня, але це вже завтрашній день. А поки продовжуємо платити за метри", – сказав Гетманцев.

Як писали НЕРУХОМІ, українці в 2020 році повинні заплатити податки за нерухомість, яка перевищує площу 60 кв.м (квартири) і 120 кв.м (для будинків). При цьому власники великих квартир (від 300 кв.м) і будинків (від 500 кв.м) додатково отримають квитанцію на 25 тисяч гривень.

Інші новини

У КМДА розповіли, як проходить ремонт доріг у столичних дворах

Всього у Києві в цьому році оновлять 756 прибудинкових територій

13:35, 1.06.2020 456 1

Інвестори ЖК, квартири яких продавав банк Аркада, провели масштабний протест. Фото

Люди хочуть залучити владу до вирішення проблеми із зупинкою будівництва

11:56, 1.06.2020 1326 2

Довга епопея з ЖК Укрбуду: чи є надія у інвесторів

Міноборони знайшло рішення, яке має допомогти вирішити питання з недобудовами

11:00, 30.05.2020 12565 2

БТІ нікуди не зникнуть, але стануть звичайним суб'єктом ринку – Мін'юст

Зараз в Україні немає монополії на техінвентарізацію нерухомості

17:39, 29.05.2020 15196 3

Сусіди бувають різні: сині, шумні, капризні

Що робити, якщо сусіди заважають вам жити

15:30, 29.05.2020 16768 7