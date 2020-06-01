Рада збирається змінити оподаткування нерухомості

У Верховній Раді України готується законопроєкт, який повинен змінити нарахування податку на нерухомість.

Про це заявив глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Сегодня.

На його думку, податок на нерухомість не повинен розраховуватися виходячи з метражу житла.

"Якщо ми звернемося до історії, то у нас був очажний збір, був податок на вікна. І ось зараз у нас є податок на метри. Це абсолютно не відповідає економічній вартості об'єкта і не відповідає практиці розвинених країн. Тому тут однозначно – точно також, як в податок на землю, – ми повинні виходити з грошової оцінки, з економічної вартості об'єкта. І в цьому сенсі я прихильник того, щоб абсолютно поміняти концепцію оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок", – пояснив Гетманцев.

Як можуть змінитися податки на нерухомість в Україні pixabay.com

За його словами, депутати вже розробляють проєкт закону, який змінить спосіб розрахунку податку.

"Це не буде з наступного року, можливо, але, тим не менш, ми цим займаємося. Це не вечір сьогоднішнього дня, але це вже завтрашній день. А поки продовжуємо платити за метри", – сказав Гетманцев.

Як писали НЕРУХОМІ, українці в 2020 році повинні заплатити податки за нерухомість, яка перевищує площу 60 кв.м (квартири) і 120 кв.м (для будинків). При цьому власники великих квартир (від 300 кв.м) і будинків (від 500 кв.м) додатково отримають квитанцію на 25 тисяч гривень.