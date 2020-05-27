Попит на окремі офіси в Україні зросте після скасування карантину

Карантин, введений в Україні через пандемію коронавірусу, безумовно, вже вплинув на роботу офісів, при цьому зміни будуть проходити і найближчим часом.

Про це заявили представники девелоперських компаній.

За словами керуючого партнера UTG Offices Володимира Гелюта, у Києві налічується понад 170 бізнес-центрів різних класів, і до 90% офісних співробітників під час карантину працювали віддалено. А значить, після завершення пандемії почнеться реконцепція як існуючих, так і майбутніх проєктів офісної нерухомості.

Як працюватимуть офіси після карантину pixabay.com

У свою чергу керуючий партнер девелоперської компанії DC Evolution Андрій Рижиков вважає, що за ці два місяці бізнес втратив величезні гроші, тому буде намагатися шукати будь-які можливості, щоб знизити свої операційні витрати і почати заробляти більше.

"Хтось буде оптимізувати площі, хтось змінить дислокацію, тому що їм не дали орендні канікули або знижку на період карантину. Самі офіси почнуть по-іншому працювати", – зазначив він.

Експерти підкреслюють, що скасування карантину, не скасовує саму пандемію і ймовірність зараження, тому компанії будуть шукати можливості убезпечити своїх співробітників – чи то переформатування існуючого простору або переїзд в концептуально нове місце. За словами Андрія Рижикова, в майбутньому будуть користуватися попитом офіси з максимально гнучкими плануваннями і можливістю перепрофілювання, тому об'єкти, які знаходяться на стадії проектування і ще не побудовані переглядатимуться під нові вимоги.

"Я прогнозую зміну поверховості майбутніх офісних центрів: люди не хочуть їздити у ліфтах, особливо у великих бізнес-центрах, де це можна порівняти з поїздкою в метро в годину-пік, тому буде рости попит на окремі офіси. Крім того, попит на нерухомість, у якій можна одночасно і жити, і працювати, не виходячи за межі будівлі", – додав Володимир Гелюта.

Підтримав цю ідею і Андрій Рижиков, який нагадав про актуальність концепції "живи, де працюєш, працюй, де живеш", що дозволяє реалізувати простір для життя, роботи і відпочинку.

"Якщо раніше грамотно спроєктований БФК просто спрощував життя і звільняв час для дійсно важливих справ, то зараз це ще і безпека", – зауважив Андрій Рижиков.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Одесі у зв'язку з карантином почали користуватися попитом котеджі замість готелів. У зв'язку з цим, вартість проживання у трьох- і чотиризіркових готелях скоротилася у два рази у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і в середньому становить 650 грн на добу ($24).