Перевіркою ріелторської діяльності займеться Мінфін

Кабінет міністрів наділив Міністерство фінансів повноваженнями фінансового моніторингу в низці галузей, в тому числі - щодо ріелторської діяльності та консультування у сфері купівлі-продажу нерухомості.

Відповідне рішення уряд ухвалив без обговорення на засіданні 10 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з проєктом документа, Мінфін також буде проводити фінмоніторинг щодо аудиторської діяльності, бухгалтерів і суб'єктів господарювання з бухобліку, а також щодо торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за готівку, азартних ігор і лотерей.

Ріелторів буде перевіряти мінфін pixabay.com

Відповідні зміни передбачені законом про протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих шахрайським шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового призначення, зазначено в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Як відомо, новий закон про протидію відмиванню доходів вступив у силу з 28 квітня. Серед іншого, він встановлює необхідність ідентифікації платника при грошових переказах, в тому числі при внесенні коштів на банківський рахунок через термінал на суму понад 5 тис. грн.

Водночас, у зв'язку зі вступом в силу цього закону, Національний банк підвищив граничну суму валютних операцій, для яких встановлені спрощені вимоги до валютного нагляду, зі 150 тис. грн до 400 тис. грн (в еквіваленті).