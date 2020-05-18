Парцхаладзе хоче залучити громадськість і бізнес до реформування ДАБІ

18:32, 18.05.2020

Президент КСУ Лев Парцхаладзе вважає, що реформування Держархбудінспекції має відбуватися із залученням бізнес-спільноти та громадськості.

Про це повідомили у прес-службі організації.

"Сьогодні ми бачимо повний колапс. Я кожен день отримую по кілька телефонних дзвінків з регіонів: ні школи, ні дитсадки, ні дорожні проекти, навіть ті, що йдуть за бюджетні кошти, не можуть отримати дозвіл на будівництво. Комерційні отримують формальні відмови, а це свідчать про те, що чиновники навіть не відкривали пакет документів", – підкреслив Парцхаладзе.

Він наголосив на необхідності публічного обговорення всіх болючих проблем системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. "Потрібно відновити діяльність робочої групи з реформи ДАБІ при Мінрегіоні, держава повинна прислухатися до бізнесу і суспільства. Конфедерація будівельників України може стати майданчиком, яка консолідує пропозиції експертів і бізнес щодо організації ефективної системи державного архітектури та нагляду", - сказав Парцхаладзе.

Як уникнути колапсу в будівництві
dabi.gov.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Асоціація міст України (АМУ) попросила уряд розблокувати роботу місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Інші новини

У Києві два ЖК можуть лишитися без світла через мільйонні борги

Йдеться про ЖК СТАТУС ГРАД та ПАТРІОТИКУ

14:51, 18.05.2020

Коронавірус зірвав плани з установки першої роторної парковки у Києві

Проблема паркування біля Житнього ринку стоїть досить гостро

14:51, 18.05.2020

По 5 тисяч років в'язниці: в МВС хочуть використати досвід США для боротьби з довгобудами

Забудовники повинні здавати об'єкти за будь-яку ціну

14:50, 18.05.2020

На столичній Борщагівці виник скандал через забудову на кінцевій швидкісного трамвая

Жителі вважають, що під їхніми вікнами хочуть побудувати хмарочос

14:50, 18.05.2020

Проєкт Генплану Києва: в столиці хочуть побудувати нові соціальні об'єкти

Які об'єкти закладені в новому проекті Генплану Києва

19:00, 15.05.2020