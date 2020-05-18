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Парцхаладзе хоче залучити громадськість і бізнес до реформування ДАБІ

18.05.2020 - 18:32

Президент КСУ Лев Парцхаладзе вважає, що реформування Держархбудінспекції має відбуватися із залученням бізнес-спільноти та громадськості.

Про це повідомили у прес-службі організації.

"Сьогодні ми бачимо повний колапс. Я кожен день отримую по кілька телефонних дзвінків з регіонів: ні школи, ні дитсадки, ні дорожні проекти, навіть ті, що йдуть за бюджетні кошти, не можуть отримати дозвіл на будівництво. Комерційні отримують формальні відмови, а це свідчать про те, що чиновники навіть не відкривали пакет документів", – підкреслив Парцхаладзе.

Він наголосив на необхідності публічного обговорення всіх болючих проблем системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. "Потрібно відновити діяльність робочої групи з реформи ДАБІ при Мінрегіоні, держава повинна прислухатися до бізнесу і суспільства. Конфедерація будівельників України може стати майданчиком, яка консолідує пропозиції експертів і бізнес щодо організації ефективної системи державного архітектури та нагляду", - сказав Парцхаладзе.

Як уникнути колапсу в будівництві

dabi.gov.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Асоціація міст України (АМУ) попросила уряд розблокувати роботу місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

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