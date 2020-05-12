16:43, 12.05.2020

Безліч факторів впливає на вибір житла в новобудові: ціна, локація, рейтинг забудовника. Однак остаточне враження формує саме загальний вигляд ЖК, зокрема, його прибудинкова територія. Більш того, останніми роками саме благоустрій і озеленення території біля дому є мало не ключовими параметрами, що впливають на рішення про купівлю.

Розглянемо нижче, що входить в обов'язки будівельних компаній щодо озеленення, якими правилами забудовники нехтують та чому інвесторам необхідно звертати на це увагу.

Чи зобов'язаний забудовник озеленювати територію біля будинку

Вирішуючи питання благоустрою та озеленення прибудинкової території, забудовники в Україні керуються ДБН Б.2.2-12:2019.

Згідно з вимогами, зазначеними в документі, забудовник повинен облаштувати двори об'єктами для зручності проживання та проведення дозвілля мешканців (дитячі майданчики, урни, лавки тощо), а також облагородити прибудинкову територію шляхом озеленення.

Документи на введення об'єкту в експлуатацію не повинні видаватися, якщо забудовник не виконає обов'язкову частину робіт з благоустрою, зазначену в проектній документації.

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Що порушується забудовником

На жаль, проектів, що відповідають нормам озеленення, надзвичайно мало. Забудовник може обмежитися лише укладанням газону, при цьому не вдаючись до детальних розрахунків.

Така ситуація виникає, зокрема, через занадто щільну забудову, яку здійснюють будівельні компанії, намагаючись отримати якомога більше прибутку. Тому архітекторам часто не вдається впровадити зелені зони згідно з нормативними показниками.

Водночас щільність забудови з кожним роком тільки збільшується. Зростаюча конкуренція на ринку нерухомості змушує будівельні компанії більш ретельно ставитися до питання благоустрою та озеленення прибудинкових територій своїх ЖК. Тепер, щоб квартиру купили не у конкурентів, а саме у них, необхідно якісно облаштовувати і облагороджувати двори. Таким чином, виграють ті, у кого буде більше зелених зон, майданчиків для проведення дозвілля та інших об'єктів, що роблять проживання в ЖК більш приємним і зручним.

Як порушення норм з озеленення впливають на мешканців

Питанням озеленення забудовники часто займаються в останню чергу і облагороджують об'єкт, коли він вже добудований.

Таким чином, виникають певні проблеми в установці системи зрошення. Коли об'єкт вже готовий, вартість таких робіт обійдеться значно дорожче. Але справа забудовника, так би мовити, за малим – побудувати будинок і продати квартири в ньому, а дерева нехай мешканці далі садять самі і підводять комунікації для поливу теж самостійно і за величезну плату (якщо це, звичайно, взагалі виявиться можливим).

Що робити інвесторам

Перед інвестуванням обов'язково з'ясуйте у забудовника, які заходи з озеленення він зробив або ж планує зробити.

Варто зазначити, що інвестор не повинен окремо платити за озеленення. У вартість житла вже включені всі витрати: від розробки проекту до благоустрою та озеленення.

Нагадаємо, що система оцінки ресурсу НЕРУХОМІ враховує озеленення прибудинкової території при складанні рейтингу кожного ЖК. Цей фактор входить в пункт "відповідність нормам".