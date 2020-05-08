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Оцінка нерухомості буде змінена: ФДМ презентував новий законопроєкт

8.05.2020 - 19:44

Фонд держмайна України розробив законопроєкт, який кардинально змінить існуючу систему оцінки нерухомості.

Про це заявив заступник голови Фонду Сергій Ігнатовський.

За його словами, планується впровадити єдину оцінку об'єкта без поділу на оцінку землі і нерухомого майна. Фонд наступною реформою у сфері оцінки нерухомості бачить ліквідацію "фракційної" оцінки як некоректної. Згідно з чинним законодавством купівля-продаж, здача в оренду, внесення нерухомості до статутного капіталу супроводжується подвійною оплатою за оцінку – окремо за землю, окремо за нерухомість.

"Сьогодні нерухомість і земля є різними предметами купівлі-продажу. Хоча насправді це повинно бути єдиним продуктом. І Україна сьогодні майже єдина держава в світі, де оцінка землі і нерухомості це дві різні процедури. Фонд держмайна розробив проєкт закону про новий підхід до оцінки, який ми подамо до Верховної Ради найближчим часом, і який об'єднає оцінку землі та оцінку майна в єдину процедуру", – заявив Ігнатовський.

Оцінка нерухомості знову зміниться

bti.com.ua

ФДМ в рамках системної реформи оціночної галузі в Україні ініціює ліквідацію практики так званої "фракційної" оцінки, яка визначає вартість нерухомого майна як суму його фізичних складових: землі і земельних поліпшень (будівель, споруд, які розташовуються на земельній ділянці).

Оцінка цілісного об'єкта в Україні поки регламентується двома законами – Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Законом України "Про оцінку земель", які фактично закріплюють принцип "фракційної" оцінки на законодавчому рівні.

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