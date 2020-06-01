Обіцянки президента і очікування будівельних компаній: головні новини травня

Травень запам'ятався новим витком економічної кризи, яка вдарила по всім сферам, включаючи будівельну, обіцянками президента Володимира Зеленського щодо іпотеки і вирішення проблем Укрбуду, а також новими проєктними планами забудови Києва.

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Економічна криза і ринок нерухомості

Світова економічна криза, спровокована низкою факторів, в тому числі наслідками пандемії коронавірусу, вдарила і по нашій країні. Аналітики JP Morgan прогнозують економічний спад в Україні на 5,1% ВВП у 2020 році при інфляції 3,7% з невеликим дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу у 0,2% ВВП.

Згідно з прогнозом, наступного року зростання економіки може скласти 6,3% при інфляції 6%, також буде зафіксований невеликий профіцит у 0,1% ВВП.

При цьому, курс гривні до кінця другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/$1, потім зміцнитися до 29 грн/$1 на кінець третього і четвертого кварталів і повернутися до 29,5 грн/$1 до кінця першого кварталу наступного року.

Як будівництво переживає кризу flikr.com

Виходячи з таких складних умов, не дивно, що очікування будівельних компаній у II кварталі 2020 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності різко впали. Як зазначалося у повідомленні Держстату, у II кварталі 2020 року індикатор ділової впевненості у будівництві знизився у порівнянні з I кварталом 2020 року на 26,5 п.п. і склав мінус 48,2%. Аналітики підкреслюють, що одним з головних факторів, який стримує будівельну діяльність – тотальне падіння попиту на ринку. Що цілком природно, враховуючи економічну кризу в країні, викликану невиконанням дохідної частини бюджету і неефективними наслідками управліннями, до яких додалися карантин і грошова емісія.

Тим часом в НБУ підкреслили, що песимістичні очікування посилилися фактично у всіх секторах економіки. Йдеться не тільки про сектор послуг, який найбільше постраждав від карантинних заходів, але і промисловість, будівництво, торгівлю, зазначили в прес-службі Нацбанку.

Іпотека по 10%. Чи варто її чекати

Невисока іпотека – мрія багатьох, хто хоче купити квартиру. Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що у кожного громадянина України зовсім скоро буде можливість оформити іпотечний кредит під 10%. Разом з тим він також зазначив, що вирішення цього питання цілком залежить від готовності українських банків видавати кредити під низькі відсотки.

"Ми "дотиснемо" банківську систему, і банки будуть не настільки обережними, видаючи кредити нашому населенню. Тому що зараз криза не в Україні, а криза у світі. Ми повинні думати про нашу країну і наших громадян", – сказав глава держави.

У свою чергу банки говорять, що поки не готові видавати іпотеку під такий відсоток. Більш того, банкіри говорять, що рішення дешевих кредитів на квартири у найближчому майбутньому точно не передбачається, а заплатити в результаті за це доведеться або вкладникам, або державі.

"Якщо говорити про іпотеку по 10%, то населенню слід звикнути до депозиту по 5-6%. Я не впевнений, що клієнти готові так різко втрачати свою прибутковість. Плюс податки. Тобто чиста ставка буде 3-4%. Не впевнений, що населення готове до такої ставки. Це (іпотека по 10%) може бути тільки за рахунок держпрограми компенсації ставки і допомоги в кредитуванні дешевої іпотеки", – вважає заступник голови правління ТАСкомбанку Олег Поляк.

Схожої думки дотримуються і у Національному банку України. Коментуючи заяву президента, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб підкреслив, що іпотека по 10% – явно не питання найближчого часу і привів відповідні аргументи.

"Теоретично це можливо. Але в такому випадку ціна ресурсу повинна складати десь 6%. Водночас подивіться на ті ж держбанки: середня ставка по депозитах 11%, а по деяких продуктах – 13-14%. Тобто, як мінімум, має пройти час, поки депозитні ставки не знизяться майже вдвічі", - заявив він.

Таким чином, бажання глави держави догодити народу виявилося не зовсім швидкореалізовуваним і має багато підводних каменів. Так що українцям доведеться все-таки запастися терпінням.

Проект Генплану Києва і звинувачення в корупції

Столиця постійно змінюється і це природний процес. У проектах Генерального плану Києва передбачається додатковий розвиток озеленених територій загального користування для центральних густо забудованих житлових територій у Печерському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському районах протягом 20 років.

Розробники також запропонували сформувати загальноміську ландшафтно-рекреаційну зону на Дніпровських островах, озеленити схили Дніпра, урочищ Кучмин Яр, Гончарі, Дігтярі, Кожум'яки і інших ярів і балок, в плани входить збільшення кількості невеликих скверів.

Крім цього, у комунальній організації Київгенплан, розповіли, що хочуть збільшити кількість місць для дозвілля і відпочинку на лівому березі столиці. Біля Дніпра буде створена паркова зона. Також закладена ідея подовження на північ уздовж масиву Русанівських садів до житлового масиву Троєщина набережної з велосипедно-пішохідним рухом, пов'язаної із пляжною зоною. На лівобережжі розробники проекту Генплану пропонують створити Дарницьку рекреаційну зону, яка буде включати парки культури і відпочинку, рекреаційні ліси, лісопарки.

Тим часом, зазначимо, що розробників проєкту Генплану Києва звинуватили в корупції і порушенні законів. На сайті міськради навіть зареєстрували відповідну петицію, автори якої стверджують, що прийняття проєкту загрожує киянам у майбутньому екологічними і техногенними проблемами.

Автори петиції просять Київраду зняти з розгляду проєкт Генерального плану і не допустити його затвердження, скасувати рішення столичної влади, які затвердили низку детальних планів територій (ДПТ), профінансувати розробку нового проєкту Генплану за участю незалежних експертів і громадськості.

Справа Укрбуду і перші зрушення

Президента Володимира Зеленського під час прес-конференції 20 травня журналісти запитали про проблеми Укрбуду. Глава держави нагадав, що всі повноваження щодо добудови об'єктів були передані будівельній корпорації Київміськбуд. Також він доручив меру Києва Віталію Кличку підключитися до вирішення питання добудови.

Конференція глави держави president.gov.ua

"Я хотів би, щоб тут пан Кличко підключився до цього питання. Я думаю, що це все ж правильно, щоб він зміг якомога швидше відзвітувати і розповісти, що там відбувається щодо Укрбуду", – зазначив Зеленський.

У свою чергу столичний градоначальник назвав слова глави держави некоректними, і додав, що це питання державного масштабу і має курируватися урядом.

У Київміськбуді назвали також низку причин, які заважають взяти на баланс об'єкти Укрбуду. Одна з основних – до недавнього часу відсутність сприяння з боку Міністерства оборони, на землі якого будувалися чотири житлові комплекси. Тим часом, буквально днями військові заявили, що знайшли механізм вирішення проблеми і запустили процедуру, яка допоможе підписати договори з Київміськбудом. Йдеться про такі житлові комплексах: ЧАРІВНЕ МІСТО, URBAN PARK, ART HOUSE і ОБЕРІГ-2. Договір буде укладено на колишніх умовах.

Що відбувається з "Великим будівництвом" в Україні

Згадана економічна криза позначилася і на фінансування проєкту "Великого будівництва", запланованого на 2020 рік. За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, Державний фонд регіонального розвитку урізали на третину до 4,9 млрд гривень. Однак, незважаючи на це реалізація проєктів великого будівництва у 2020 році має відбутися.

Міністр зазначив, що станом на травень, в основному роботи ведуться, але є певні відставання, причини яких обробляються на місцях і з головами облдержадміністрацій.

Підкреслимо, що 1 березня в Україні почалися будівельні роботи на об'єктах соціальної інфраструктури за програмою "Велике будівництво". Програма передбачає масштабне будівництво і капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів і доріг по всій країні. Зокрема, як повідомляли раніше у Міністерстві, в рамках програми буде побудовано або відремонтовано 375 об'єктів соціальної інфраструктури: 137 шкіл, 116 дитячих садків та 122 спортивних об'єктів. Також планується побудувати або відремонтувати 4000 кілометрів доріг державного значення та 2500 кілометрів доріг місцевого значення. Відповідальність за реалізацію проєкту покладено на голів обладміністрацій.

Залишається очікувати, що реалізація "Великого будівництва" буде проведено на високому рівні і, незважаючи на сильне урізання фінансування, якість не постраждає.

Під знаком якості

Що стосується поліпшення якості будівництва, то Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який спрямований на запровадження в Україні регламенту Європейського Союзу.

Як відомо, з 2018 року в Україні скасовано обов'язкову сертифікацію будматеріалів, що призвело до появи на ринку не тільки товарів низької якості, а й фальсифікату і підробок. Тому цей законопроєкт спрямований на виправлення даної ситуації. В цілому, на думку багатьох експертів, ця ініціатива надзвичайно важлива і дозволить поліпшити якість самого будівництва, у чому зараз дуже потребує весь український ринок. Законодавці мають врахувати недоробки і відсутність робочого механізму минулого закону при розробці нового. А поки залишилася справа за малим – прийняти законопроєкт у другому читанні і в цілому. Будемо також сподіватися, що новий закон буде ефективно працювати.

Ослаблення карантину і відновлення економіки

Відзначимо, що у травні уряд пішов на ослаблення карантинних заходів і вже в червні економіка повинна продемонструвати позитивну динаміку. Відповідні сигнали відчує і будівельний ринок. Підкреслимо, що згідно з даними Держстату, в першому кварталі 2020 року в Україні було прийнято в експлуатацію всього 1,91 млн кв. м житла, що на 22% менше аналогічного періоду минулого року. Але незабаром, у зв'язку з прийнятими заходами, ситуація докорінно зміниться і ринок повинен ожити.