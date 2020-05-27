Конфедерація будівельників України завтра проведе круглий стіл

17:14, 27.05.2020 796

Конфедерація будівельників України 28 травня 2020 року проводить круглий стіл "Реформування ДАБІ. Ініціативи презентовані урядом".

Під час події обговорять питання оптимізації державних органів у сфері містобудування, реформа реєстраційно-дозвільної системи, а також дерегуляція будівельного ринку.

Модератор круглого столу буде Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України.

Учасники круглого столу обговорять питання будівельного ринку
pixabay.com

У круглому столі візьмуть участь: міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов та його перший заступник Василь Лозинський; голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко та його заступник Олена Шуляк; а також інші народні депутати, представники уряду, Офісу президента, Мінрегіону, забудовники, девелопери, експерти галузі та ЗМІ.

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