УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Ринок

Конфедерація будівельників України завтра проведе круглий стіл

27.05.2020 - 17:14

Конфедерація будівельників України 28 травня 2020 року проводить круглий стіл "Реформування ДАБІ. Ініціативи презентовані урядом".

Під час події обговорять питання оптимізації державних органів у сфері містобудування, реформа реєстраційно-дозвільної системи, а також дерегуляція будівельного ринку.

Модератор круглого столу буде Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України.

Учасники круглого столу обговорять питання будівельного ринку

pixabay.com

У круглому столі візьмуть участь: міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов та його перший заступник Василь Лозинський; голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко та його заступник Олена Шуляк; а також інші народні депутати, представники уряду, Офісу президента, Мінрегіону, забудовники, девелопери, експерти галузі та ЗМІ.

Коментарі

719
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Інвестори Аркади вийдуть на акцію протесту: 13 тисяч сімей вимагають відновити будівництво

Інвестори Аркади вийдуть на акцію протесту: 13 тисяч сімей вимагають відновити будівництво

На мітингу очікується більше 2 тисяч людей

27.05.2020 - 16:12
Госгеокадастр не зміг провести аерофотозйомку через коронавірус

Госгеокадастр не зміг провести аерофотозйомку через коронавірус

Тендер на фотозйомку довелося скасувати через секвестру держбюджету

27.05.2020 - 15:39
Банки в цьому місяці видали вже понад 250 млн гривень "теплих кредитів"

Банки в цьому місяці видали вже понад 250 млн гривень "теплих кредитів"

Учасниками програми стали вже 483 ОСББ

27.05.2020 - 14:40
На лівому березі Києва збільшать кількість місць для відпочинку та дозвілля

На лівому березі Києва збільшать кількість місць для відпочинку та дозвілля

У Київгенплані розповіли про найближчі зміни у столиці

27.05.2020 - 14:04
Депутати Київради хочуть повністю очистити столицю від МАФів

Депутати Київради хочуть повністю очистити столицю від МАФів

Питання винесли на засідання постійної комісії з питань торгівлі

27.05.2020 - 13:14