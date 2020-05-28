Китайці кинулися скуповувати елітну нерухомість у світі

17:23, 28.05.2020 702 1

Заможні китайські покупці повернулися на світовий ринок нерухомості після стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу.

Китайці почали скуповувати дороге житло у самому Китаї і по всьому світу – в Сінгапурі, Австралії, Новій Зеландії, Південній Кореї та інших країнах, щоб уникнути фінансових втрат через падіння курсу юаня. Найбільшою популярністю користуються об'єкти у Шанхаї, Сеулі і Сіднеї. Найчастіше угоди укладають дистанційно: покупці роблять вибір за допомогою фотографій і віртуальних турів по будівлях, передає Bloomberg.

За даними ріелтороского агентства Juwai Iqi, китайський попит на нерухомість у Південній Кореї у першому кварталі 2020 року зріс на 180% в порівнянні з показником за попередній квартал. У Новій Зеландії зафіксований 75-відсоткове зростання числа звернень, у Великобританії і США, навпаки, попит з боку китайських клієнтів знизився на 32 і 18% відповідно.

Як відзначають аналітики, високий попит на елітну нерухомість провокує її подорожчання в Китаї і стримує обвал цін в інших країнах.

Китайці почали скуповувати дороге житло
pixabay.com

Як повідомляли НЕРУХОМІ, влада Китаю вирішила впорядкувати в країні містобудування і ввела низку обмежувальних заходів: скасувала будівництво величезних хмарочосів і будівель незрозумілої форми.

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