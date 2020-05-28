Кабмін запускає нову будівельну інспекцію

14:16, 28.05.2020 649

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволить Державній інспекції містобудування України почати виконувати свої функції і повноваження.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає прес-служба міністерства.

"Прийнята постанова сприятиме подальшому виконанню заходів, пов'язаних з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції та створенням Державної інспекції містобудування України. ДІМ почне працювати з моменту заповнення штату мінімум на 30%", – сказав Чернишов.

Хто буде контролювати будівництво в Україні?
pixabay.com

За словами міністра, прийнятою постановою створена законодавча основа для утворення міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції містобудування України як юридичні особи публічного права.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на виїзний комісії 13 березня заявив, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію ліквідують, а її функції будуть виконувати три нових органи, які планують створити протягом 2020 року.

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