Іпотеку під 10% доведеться відкласти на кінець року через карантин – Нацбанк

14:06, 3.06.2020 376

В Україні впровадженню іпотеки під 10% річних заважає карантин, введений на тлі пандемії коронавірусу. З огляду на ці факти її поява може посунутись на кінець цього року.

Про це заявила перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub.

"Для відновлення іпотеки потрібна прозорість на ринку нерухомості і платоспроможний позичальник. Тому дуже багато залежить від того, яким буде вихід з карантину. Якщо до кінця II кварталу всі обмеження будуть зняті і бізнес почне відновлюватися, то до кінця року ми можемо говорити про запуск іпотеки", – говорить топ-менеджер НБУ.

Катерина Рожкова facebook.com/ekrozhkova

Для цього банкам необхідно знизити депозитні ставки.

"Другий важливий момент – це ціна. Якщо банки правильно збудують свою процентну політику, то ціна ресурсу може до кінця року знизитися так, що іпотека під 10% стане реальністю. Це дуже хороша ставка. Були часи, коли валюта кредитувалася під 12%", – впевнена вона.

Рожкова додала, що зараз банки чекають, коли буде скасовано мораторій на стягнення валютної іпотеки.

"Третій момент – це юридичні ризики, які банки закладають у вартість іпотеки. Наприклад, мораторій на стягнення валютної іпотеки. Їх потрібно вирішувати. Без цього іпотека не те що не полетить, вона не буде запущена. Насправді запуск іпотеки позитивно відіб'ється на суміжних галузях і стане стимулом для відновлення економіки. Тому ми продовжуємо працювати з банками – за ставками, продуктам, ціною ресурсу, а також з Міністерством юстиції і Кабінетом Міністрів", – розповіла заступник голови НБУ.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, раніше заступник глави Нацбанку Дмитро Сологуб відзначав, що іпотека у 10% найближчим часом, як це анонсував президент Володимир Зеленський в ході прес-конференції 20 травня, навряд чи здійсненна.