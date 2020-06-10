Індекс капітальних інвестицій у будівництво впав на 14%

17:00, 10.06.2020 197

Індекс капітальних інвестицій у будівництво зменшився на 14% в першому кварталі року, при цьому об'єм капітальних інвестицій в Україні зменшився ще сильніше – на 35,5% і склав 76,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У розрахунку на одну людину інвестиції склали 1837,5 гривень. Індекс капітальних інвестицій в будівництво зменшився на 14%.

Найбільший спад капітальних інвестицій в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зафіксовано у Херсонській (на 75,4%), Івано-Франківській (на 49,5%) і Закарпатській (на 49,2%) областях.

Об'єм капітальних інвестицій в Україні впав на третину
pixabay.com

З галузей економіки найбільший спад – у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (мінус 79,1%), авіації (-77,3%), організації харчування (-74,2%), наукових досягнень і розробок (-73, 2%), лісового господарства (-72%).

Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій - 73,2% загального об'єму.

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