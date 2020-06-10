УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Ринок

Індекс капітальних інвестицій у будівництво впав на 14%

10.06.2020 - 17:00

Індекс капітальних інвестицій у будівництво зменшився на 14% в першому кварталі року, при цьому об'єм капітальних інвестицій в Україні зменшився ще сильніше – на 35,5% і склав 76,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У розрахунку на одну людину інвестиції склали 1837,5 гривень. Індекс капітальних інвестицій в будівництво зменшився на 14%.

Найбільший спад капітальних інвестицій в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зафіксовано у Херсонській (на 75,4%), Івано-Франківській (на 49,5%) і Закарпатській (на 49,2%) областях.

Об'єм капітальних інвестицій в Україні впав на третину

pixabay.com

З галузей економіки найбільший спад – у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (мінус 79,1%), авіації (-77,3%), організації харчування (-74,2%), наукових досягнень і розробок (-73, 2%), лісового господарства (-72%).

Головним джерелом фінансування капінвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій - 73,2% загального об'єму.

Коментарі

453
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Міноборони відсудило землю, яка використовувалася гаражним кооперативом

Міноборони відсудило землю, яка використовувалася гаражним кооперативом

Ділянка знаходилася у Дарницькому районі столиці

10.06.2020 - 16:31
Що не ОК з житловим комплексом OK'LAND: експерти проаналізували будівництво

Що не ОК з житловим комплексом OK'LAND: експерти проаналізували будівництво

Забудовник здійснив чимало порушень

10.06.2020 - 15:29
Суд Києва змусив забудовника знести верхні поверхи в двох будинках

Суд Києва змусив забудовника знести верхні поверхи в двох будинках

На даній ділянці дозволено будувати тільки 4-поверхові будинки

10.06.2020 - 15:20
У Кабміні розповіли про спецоперацію з повернення будівельного реєстру

У Кабміні розповіли про спецоперацію з повернення будівельного реєстру

Міністр Федоров спрогнозував атаки на Мінціфри

10.06.2020 - 14:28
У Києві будуть вирішувати питання "хрущовок" за принципом "ефекту доміно"

У Києві будуть вирішувати питання "хрущовок" за принципом "ефекту доміно"

Ініціатива була передбачена в Генеральному плані столиці

10.06.2020 - 14:11