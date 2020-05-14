Європейська нерухомість зібрала рекордні інвестиції

16:03, 14.05.2020

Загальний обсяг інвестицій в європейську нерухомість досяг абсолютного рекорду у I кварталі 2020 року і склала 85,5 млрд. євро, що на 52% вище за показник аналогічного періоду минулого року.

Відповідні дані надали аналітики провідної міжнародної консалтингової компанії у сфері нерухомості CBRE.

Варто підкреслити, що високі показники I кварталу 2020 року в Європі частково обумовлені ефектом запізнювання: багато угод були ініційовані у другій половині минулого року, але закриті на початку поточного. Проте, після внесення поправки на великі рамкові угоди, обсяги інвестицій у I кварталі 2020 року зросли на 15% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що відповідає третьому найкращому показнику першого кварталу за всю історію спостережень.

Що відбувається з ринком нерухомості в Європі
pixabay.com

Також ці дані не відображають поточних настроїв на ринку, оскільки про наслідки Covid-19 для європейського інвестиційного ринку можна буде судити лише за результатами II кварталу. Проте хороші показники I кварталу 2020 року свідчать про великий обсяг капіталу, доступного для інвестицій у європейську нерухомість, і вселяють впевненість у тому, що інвестиційна активність швидко відновиться після усунення невизначеності, пов'язаної з COVID-19.

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