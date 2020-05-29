БТІ нікуди не зникнуть, але стануть звичайним суб'єктом ринку – Мін'юст

Система бюро технічної інвентаризації навряд чи перестане існувати в Україні.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська, відповідаючи на запитання, чи будуть ліквідовані БТІ, як передбачалося, передає Mind.ua.

"Якщо дані з БТІ внести до реєстру речових прав на нерухомість, то воно втратить частину свого функціоналу. А розробку і підготовку паспортів, техінвентарізацію можуть робити приватні фірми і особи, які мають відповідні права на таку діяльність. Однак БТІ навряд чи зникнуть – вони стануть звичайним суб'єктом ринку на рівні з приватним сектором. Деякі закриються", – пояснив міністр.

Денис малюська minjust.gov.ua

За його словами, зараз немає монополії на техінвентарізацію нерухомості, сьогодні її здійснює переважно приватний сектор.

"Монополія БТІ є тільки на документи, що свідчать про право власності. А якщо її прибрати – значення БТІ зійде нанівець", - додав міністр.

Відповідаючи на запитання, на якій стадії знаходиться наповнення реєстрів нерухомості (адже минуло вже п'ять років з їх запуску, і БТІ повинні були передати всі документи), глава Мін'юсту зауважив, що БТІ не повинні були нічого передавати.

"Хоча було б непогано, бо в нових реєстрах немає значної кількості даних щодо прав власності, які виникли або останні операції за якими були давно. Квартири і приміщення, які продавалися або передавалися в заставу, в реєстрі є. А ті, з якими не проводили ніяких операцій – тільки в БТІ. І у нас виникла ідея, щоб самостійно внести ці бази даних в реєстр прав на нерухомість. Це складна робота. До того ж буде опір БТІ, тому що це їх робочі місця, бізнес", – повідомив Малюська .