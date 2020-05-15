Асоціація міст України попросила Кабмін розблокувати роботу ДАБІ

18:00, 15.05.2020

Асоціація міст України (АМУ) просить уряд розблокувати роботу місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Відповідне звернення схвалено правлінням Асоціації, заявив глава АМУ Віталій Кличко.

За його словами, 13 березня 2020 року уряд ухвалив постанову №219 "Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду", згідно до якої припинені на невизначений термін повноваження органів місцевого самоврядування щодо державного архітектурно-будівельного контролю.

"Процес містобудування є безперервним, а показники ефективності роботи місцевих органів ДАБІ свідчать про значну кількість порушень вимог містобудівного законодавства, які не припиняються і далі. І неприпустимо залишити сферу містобудування без контролю, особливо у весняно-літній період, коли процеси будівництва активізуються. Така безконтрольність створює низку ризиків, в першу чергу, для громадян, які позбавляються з боку держави і органів місцевого самоврядування права на належний захист своїх інтересів від недобросовісних забудовників", – зазначив Кличко.

Кличко заступився за ДАБІ 24TV.ua

Як повідомляється на сайті КМДА, Асоціація міст України вже привертала увагу уряду і Мінрегіону до цієї проблеми. Однак досі робота місцевих органів ДАБІ залишається паралізованою.

В АМУ нагадали, що наявність повноважень ДАБК в органах місцевого самоврядування стала наслідком децентралізації таких повноважень та удосконалення містобудівного законодавства, що відбулось у 2015 році. Натомість призупинення діяльності місцевих органів ДАБК — це ризик втрати всіх здобутків децентралізації у сфері містобудування.

"Виходячи з критичності проблеми і хаосу, який виникає у сфері містобудування, закликаємо Вас забезпечити розблокування роботи місцевих органів ДАБІ, шляхом термінового відновлення Порядку проведення державного архітектурно-будівельного контролю на місцевому рівні", – йдеться у зверненні АМУ до уряду.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, уряд ліквідує Державну архітектурно-будівельну інспекцію, а її функції будуть виконувати три нових органи, які планують створити протягом 2020 року.