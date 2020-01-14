Ріелтори – зло: ризики співпраці і як їх оминути

18:32, 14.01.2020 298 1

Нині на ринку нерухомості активними гравцями є брокери (ріелтори), які надають як консультативні послуги, так і перебирають на себе функції юристів. У кожного ріелтори викликають різні почуття, але всі вони мають більше негативне забарвлення. В Україні брокерів сприймають радше як шарлатанів, які заради своєї частки від угоди готові діяти нечесно і приховувати, або прикрашати важливі нюанси об'єкта нерухомості, що можуть значно позначитися на підсумковій ціні та інше. Подібне ставлення до представників цієї професії в нашій країні формує декілька факторів, які розглянемо нижче.

Неврегульована діяльність

Перш за все варто відзначити, що зараз в Україні відсутнє законодавче регулювання брокерської діяльності. Простіше кажучи, ріелтори поза законом. Їх робота ніким не контролюється, тому і кількість брокерів, які працюють в країні, залишається невідомою. Таким чином, ріелтори не несуть ніякої відповідальності у випадку виникнення проблем після укладення угоди. Власники житла та купівлі змушені вирішувати спірні питання між собою самі.

Багато непрофесіоналів

Люди раптово втрачають основну роботу і тимчасово влаштовуються працювати ріелторами. Через низький поріг входу в цю професію, посередниками укладення угод стають особи, які не факт, що зможуть надати кваліфіковану допомогу в зборі необхідних документів для укладання договорів купівлі-продажу або розповісти вам про так звану "проблемну" нерухомість. У свою чергу, перевірити компетентність і чесність ріелторів вкрай важко.

Зрозуміло, не варто всіх представників цієї професії рівняти під одну гребінку, так як зустрічаються серед них і компетентні та порядні люди, проте потрібно мати надзвичайно гарну вдачу, щоб потрапити дійсно на чесного фахівця.

Сумнівна користь

Користь послуг ріелтора і їх оплата викликає багато запитань. В теперішніх умовах, коли покупці та наймачі самотужки шукають житло і перевіряють документи, а власник сам рекламує свою нерухомість – платити значні кошти брокеру за сумнівне посередництво знайдеться небагато охочих. Це, зокрема, ілюструє уточнення, що великими літерами зазначене в чималій кількості оголошень про продаж, купівлю або оренду житла: "БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ". Це, зокрема, випливає з того факту, що сам ріелтор є зацікавленою у результаті угоди особою, тому може не бути повністю об'єктивним.

pixabay.com

Чимало шахраїв

Відсутність контролю брокерської діяльності з боку держави, породжує в цій сфері багато шахраїв. У мережі серед оголошень з пропозиціями купівлі-продажу або оренди житла чимало фальшивих.

Вкрай частими бувають випадки, коли об'єкти, які фігурують в оголошеннях про продаж нерухомості, є підставними і працюють в якості приманки покупця. На ділі ж, зателефонувавши за вказаним номером, вам дадуть відповідь, що квартиру зовсім недавно вже придбали і запропонують "не менш відмінний варіант". Звичайно, не по такій вигідній ціні, інфраструктурі та іншому, але зате з чудовим краєвидом на занедбаний цвинтар. І це один з найкращих варіантів розвитку подій. Адже нерідко трапляється, що начебто сертифікований ріелтор швидко надає і знімки затишної квартири, і фото документів на житло. Так само швидко він і зникає разом з оголошенням після оплати покупцями/орендарями завдатку.

"Чорні брокери"

Більшість ріелторів працюють нелегально. "Чорні брокери" ведуть приватну практику без реєстрації та сплати податків. Таким чином, ніщо не може гарантувати законність угоди, а весь процес відбувається на власний страх і ризик.

Співпраця з брокерами, які працюють в агентстві нерухомості, також не гарантує надійності угоди, адже нерідко вони офіційно там не оформлені. Тому у разі виникнення конфліктної ситуації агентство не роздумуючи "вмиє руки" і залишиться осторонь інциденту.

Кроки до вирішення

В Україні спроби створити профільне законодавство щодо ріелторської діяльності відбувались неодноразово. У травні 2019 року Фонд державного майна України здійснив ще одне намагання та запропонував до розгляду законопроект Про брокерську діяльність у сфері нерухомості, який встановлює підґрунтя для підвищення якості брокерської послуги та загалом покликаний урегулювати брокерську діяльність в країні.

Проте Верховною Радою цей законопроект досі так і не розглянуто, тому нам доводиться миритися із вже існуючою ситуацією.

Як убезпечити себе

Враховуючи відсутність законодавчо встановлених механізмів регулювання брокерської діяльності, ступінь відповідальності ріелторів є мінімальною і притягнути їх до будь-якого виду відповідальності буде вкрай важко.

Професіоналізм ріелтора важко визначити неозброєним оком, а тим більше, коли за плечима досвіду купівлі-продажу нерухомості не так багато. Тому перед укладенням договору, обов'язково потрібно порадитися з юристом, який надасть кваліфіковану допомогу, оцінить всі існуючі ризики і ті, які можуть виникнути в майбутньому. Однак в будь-якому випадку не варто покладатися на висновки тільки одного фахівця, краще перевіряти інформацію у декількох юристів. Така процедура обійдеться дешевше, ніж співпраця з ріелтором і вбереже власників довгоочікуваної нерухомості від значних фінансових витрат в майбутньому.

У той же час, виходячи з існуючого стану справ, найбільш надійним і розумним варіантом дій при вирішенні придбання нерухомості буде самостійний пошук об'єкта за допомогою відкритих і надійних джерел.