Прокуратура повернула у держвласність ділянку землі лісового фонду на Харківщині

14:27, 11.06.2020 7

Прокуратура Харківської області повернула у власність держави земельну ділянку лісового фонду вартістю 5 млн грн

Про це повідомили в прес-службі правоохоронних органів.

За даними відомства, Харківський апеляційний суд прийшов до висновку, що земельну ділянку лісового фонду всупереч вимогам ст. 19 Конституції України, Земельного кодексу України та Лісового кодексу України, незаконно передали у власність громадянину для ведення особистого господарства.

Земельна ділянка лісового фонду повернули державі
pixabay.com

В даний час реєстрація права на спірну земельну ділянку за вищевказаним громадянином скасована, ділянку площею 2 га і вартістю 5 млн грн повернуто в державну власність.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, київська прокуратура за допомогою суду спробує забрати у приватної компанії орендовану земельну ділянку вартістю понад 42 млн. грн.

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