УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Всі

Прокуратура повернула у держвласність ділянку землі лісового фонду на Харківщині

11.06.2020 - 14:27

Прокуратура Харківської області повернула у власність держави земельну ділянку лісового фонду вартістю 5 млн грн

Про це повідомили в прес-службі правоохоронних органів.

За даними відомства, Харківський апеляційний суд прийшов до висновку, що земельну ділянку лісового фонду всупереч вимогам ст. 19 Конституції України, Земельного кодексу України та Лісового кодексу України, незаконно передали у власність громадянину для ведення особистого господарства.

Земельна ділянка лісового фонду повернули державі

pixabay.com

В даний час реєстрація права на спірну земельну ділянку за вищевказаним громадянином скасована, ділянку площею 2 га і вартістю 5 млн грн повернуто в державну власність.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, київська прокуратура за допомогою суду спробує забрати у приватної компанії орендовану земельну ділянку вартістю понад 42 млн. грн.

Коментарі

319
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

НБУ виставить на аукціон нерухомість, придбану за кредитами рефінансу

НБУ виставить на аукціон нерухомість, придбану за кредитами рефінансу

Аукціон запланували на 26 червня

11.06.2020 - 13:58
Держреєстратора на Закарпатті зловили на махінаціях з нерухомістю

Держреєстратора на Закарпатті зловили на махінаціях з нерухомістю

Чиновнику світить тюремний термін до 8 років

11.06.2020 - 13:06
В Одесі обвалився ще один будинок: є жертви. Фото, відео

В Одесі обвалився ще один будинок: є жертви. Фото, відео

Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення

11.06.2020 - 11:51
У Святошинському районі без дозволу зводять багатоквартирний будинок

У Святошинському районі без дозволу зводять багатоквартирний будинок

Експерти виявили численні порушення будівництва

10.06.2020 - 18:50
Гарячу воду відключать ще половині Києва

Гарячу воду відключать ще половині Києва

У роботах задіяно 32 аварійні бригади Київтеплоенерго

10.06.2020 - 18:36