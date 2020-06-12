Прокуратура намагається оскаржити передачу землі для будівництва ЖК Вежа на Ломоносова

18:53, 12.06.2020 39

Київською місцевою прокуратурою проводиться досудове розслідування щодо правопорушень будівництва ЖК Вежа на Ломоносова.

Про це йдеться в експертній думці НЕРУХОМІ щодо ЖК Вежа на Ломоносова.

Візуалізація ЖК Вежа на Ломоносова vezha-lomonosova.kiev.ua

Зазначається, що щодо замовника будівництва ТОВ “ТИТАН ХОЛДИНГ” Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст.197-1 КК України (Самовільне зайняття земельної ділянки).

Крім того, прокуратура оскаржила в судовому порядку передачу земельної ділянки та укладений договір оренди. Підставою, зокрема, виступило те, що ділянка була відведена без проведення земельних торгів, що порушило законодавчо встановлений порядок та позбавила територіальну громаду можливості наповнення бюджету міста.

Однак у жовтні 2019 року Господарський суд Києва відмовив прокуратурі у задоволені позовних вимог. Станом на 03.06.2020, рішення суду оскаржується в апеляційному порядку.

Детальніше про ці та інші невідповідності, та чим вони загрожують інвесторам житлового комплексу Вежа на Ломоносова – читайте на сторінці ЖК, в розділі Документи.