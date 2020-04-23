11:06, 23.04.2020

Тисячі українців вимагають у президента Володимира Зеленського виконати дану їм у грудні 2019 року обіцянку щодо вирішення проблеми недобудов Укрбуду шляхом передачі їх на добудову до Київміськбуду.

Про це свідчать коментарі під розміщеним фільмом "Рік президента Зеленського" на сторінці Офісу президента в Facebook.

Опублікований 22 квітня відеоролик, де глава України підбив перші підсумки своєї роботи, викликав бурхливу реакцію у інвесторів Укрбуду. Вони заявили в коментарях про бездіяльність ОП і "шантаж" Міністерства оборони України. Тому українці попросили президента підтримати Київміськбуд, вплинути на чиновників, котрі гальмують процес передачі об'єктів, та дотримати свою грудневу обіцянку, яка пролунала в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Зокрема, тоді Зеленський сказав, що всі 23 недобудованих об'єкта Укрбуду будуть передані на добудову Київміськбуду. Однак наразі столичній компанії-забудовнику вдалося прийняти лише 5 із них.

"Пане президенте. Ваша обіцянка добудувати об'єкти Укрбуд Київміськбудом саботується Міністерством Оборони. ЖК Чарівне місто досі не прийнято КМБ і не буде прийнято без вашого втручання. Міністерство Оборони шантажує і вимагає від КМБ більше, ніж задекларовано в угодах. Як можна вірити комусь в країні, якщо слово Президента України нічого не варте? У мене багатодітна сім'я, з 2014-го року я волонтер доброволець, поклав на допомогу фронту власний бізнес. Продавши житло батьків, я вліз в борги і купив для багатодітної сім'ї трьохкімнатну квартиру. Нам ніде жити! Всі дозволи були законні, будівництво легально. Як жити в цій країні? Кому вірити? Нікого не посадили, нікого не покарали, грошей немає, жити ніде. Це ганьба!", – обурено прокоментував річні результати президента Юрій Лещенко.

Також з коментарів стає зрозуміло, що заклик уряду залишатися вдома інвесторам Укрбуду важко втілити в життя, бо своїх домівок вони так і не мають. Більш того, у разі подальшого ігнорування проблеми владою, інвестори будуть змушені вийти на масові акції протесту.

Варто зазначити, що в недавньому інтерв'ю OBOZREVATEL президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір розповів, що по значній частині об'єктів компанія зіткнулася з нерозумінням масштабу проблеми власниками землі і чиновниками.

Зокрема, Киїйвміськбуду не вдається досягти компромісу з Міністерством оборони України щодо житлових комплексів, будівництво яких здійснюється на землях, що за цільовим призначенням відносяться до земель оборони. Так, Міноборони хоче змінити умови договорів і збільшити відсоток житлової площі, яку отримує як замовник. А це – мільйони гривень інвесторів. Бюрократична тяганина призводить до того, що Київміськбуд не може почати будвельні роботи.

Також Ігор Кушнір повідомив, що крім "міноборонівських", з іншими об'єктами виникли проблеми такого ж характеру: чиновники "вирішили половити рибку в каламутній воді – виторгувати собі додаткові преференції". Але заявив, що цього не буде і компанія згодна переукласти договори тільки на старих умовах.

"Ми готові допомогти, ми без вагань погодилися добудовувати, коли виникла проблемна ситуація. Але без підтримки держави ці будівництва перетворяться в заморожені на десятки років", – сказав Кушнір.

Раніше НЕРУХОМІ зазначали, що тягар Укрбуду здатний розхитати навіть найстійкішого гравця на ринку.