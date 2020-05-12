51 ЖК з мінімальним ризиком в Одесі

18:23, 12.05.2020

Одеські забудовники до кінця 2020 року планують ввести в експлуатацію 51 житловий комплекс.

Згідно каталогу ресурсу НЕРУХОМІ, із загальної кількості ЖК в експлуатацію будуть введені:

  • 6 класу економ (1 з ремонтом);

  • 23 класу комфорт (1 з ремонтом);

  • 15 бізнес-класу (4 з ремонтом);

  • 7 еліт-класу (2 з ремонтом).

Також з 51 житлового комплексу 10 із закритою територією для в'їзду авто і 23 огороджені від входу сторонніх осіб. Зазначимо також, що чим ближче будинок до введення в експлуатацію, тим нижче ризик інвестування в нього. Крім того, багато квартир продаються вже з ремонтом, що дозволить мешканцям практично відразу заселитися в придбане житло.

Новобудови Одеси
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Підкреслимо, що НЕРУХОМІ активно стежать за ситуацією на ринку і виконанням забудовником його обіцянок щодо терміну введення в експлуатацію. З повним списком ЖК можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

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