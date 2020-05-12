ЖК з мінімальним ризиком в Одесі

Одеські забудовники до кінця 2020 року планують ввести в експлуатацію 51 житловий комплекс.

Згідно каталогу ресурсу НЕРУХОМІ, із загального числа ЖК в експлуатацію будуть введені:

6 економ класу (в тому числі 1 з ремонтом);

23 класу комфорт (в тому числі 1 з ремонтом);

15 бізнес-класу (в тому числі 4 з ремонтом);

7 еліт-класу (в тому числі 2 з ремонтом).

Також з 51 житлового комплексу 10 із закритою територією для в'їзду авто і 23 огороджені від входу сторонніх осіб. Відзначимо також, що чим ближче будинок до введення в експлуатацію, тим нижче ризик інвестування в нього. Крім того, багато квартир продаються вже з ремонтом, що дозволить мешканцям практично відразу в'їхати в придбане житло.

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Підкреслимо, що НЕРУХОМІ активно стежать за ситуацією на ринку і виконанням забудовником його обіцянок щодо терміну введення в експлуатацію. З повним списком ЖК можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.