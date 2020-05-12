129 ЖК з мінімальним ризиком у Києві

17:35, 12.05.2020

Забудовники до кінця цього року планують ввести в експлуатацію 129 житлових комплексів у Києві.

Згідно каталогу ресурсу НЕРУХОМІ, із загальної кількості ЖК в експлуатацію будуть введені:

  • 19 класу економ (4 з ремонтом);

  • 78 класу комфорт (4 з ремонтом);

  • 25 бізнес-класу (1 з ремонтом);

  • 7 еліт-класу (1 з ремонтом).

Що побудують в Києві до кінця року
censor.net.ua

Також з 129 житлових комплексів: 22 із закритою територією для в'їзду авто і 64 – від входу стороннім особам. Зазначимо також, що чим ближче будинок до введення в експлуатацію, тим нижче ризик інвестування в нього. Крім того, багато квартир продаються вже з ремонтом, що дозволить мешканцям практично відразу заселитися у придбане житло.

Підкреслимо, що НЕРУХОМІ активно стежать за ситуацією на ринку і виконанням забудовником його обіцянок щодо терміну введення в експлуатацію. З повним списком ЖК можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

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