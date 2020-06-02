Забудовник непокори не прощає: ошуканий інвестор ЖК Кришталеві джерела розповів, як його позбавили житла та грошей

20:30, 2.06.2020 993

Ошуканий інвестор ЖК Кришталеві джерела Ярослав Осадчий розповів, як його позбавили квартири і вкладених грошей, аби провчити за відстоювання своїх прав та пошук компромісів з обслуговуючою компанією, нав’язаною забудовником.

Про це йдеться у відео на онлайн-сервісі юридичної перевірки нерухомості Monitor.Estate.

Навесні 2014 року Ярослав вирішив придбати квартиру в ЖК Кришталеві джерела. Сподобалось гарне місце розташування поблизу паркової зони, перша черга була вже добудована, документи, в принципі, в порядку. Єдине, що насторожувало – договір переуступки. Адже, по факту, такий договір укладався не з забудовником, а з Фондом фінансування будівництва (ФФБ). Тобто квартира купувалась у фізичної особи, яка раніше вже вклалася у це будівництво. Однак у відділі продажів інвестору повідомили, що договір змінити не можна.

Так, Ярослав протягом місяця сплатив всю суму і став чекати, коли добудують його житло. Проте, коли будинок добудували й настав час підписувати акти прийому-передачі квартири – можливість це зробити так і не настала.

Візуалізація проєкту ЖК Кришталеві джерела dzerela.kiev.ua

Восени 2015 року Осадчий дізнався, що сусіди з іншої черги почали підписувати спершу договори з обслуговуючою компанією, а тільки потім – акт прийому-передачі. Саме така послідовність дещо здивувала. Виявилося, що це вимога забудовника. Але у договорі з ФФБ подібне не передбачалося.

Після вивчення договору з обслуговуючою компанією, Ярослав був обурений. Адже та брала на себе занадто багато повноважень, причому незаконних: встановлювала свої правила, могла змінювати тарифи та терміни. Зокрема, передбачалося знімання обслуговуючою компанією плати за паркування на прибудинковій території (яка за законом є спільною власністю співвласників квартир у будинку).

Тоді Ярослав вирішив діяти. Взявши ініціативу у свої руки, він написав заяву до компанії з проханням обговорити умови договору та дійти компромісу. Звернення підписали й інші невдоволені таким станом речей інвестори.

Через декілька місяців Ярослав отримав поштою два рекомендованих листа, всередині яких – пусті білі аркуші. Такою була відповідь ФФБ. На цих порожніх аркушах мало бути написано, що інвестор повинен підписати акт прийому-передачі квартири впродовж визначеного терміну, а якщо він цього не зробить, то через певну кількість діб Фонд має право відкріпити житло. Тобто, таким чином, Фонд начебто оповістив інвестора, а начебто і ні.

Зрозумівши, що почались якісь махінації, Ярослав надіслав у Фонд зустрічний лист про те, що інформацію у повідомленні він не отримав, попросив її все ж таки надати, й виказав бажання підписати акт прийому-передачі. Однак відповідь так і не надійшла.

З часом Ярослав дізнався, що Фонд відкріпив його від квартири і продав її комусь іншому. Річ у тім, що після введення в експлуатацію забудовник зробив паузу у 3 місяці. А згідно закону, забудовник не зобов’язаний надавати акти прийому-передачі в такий період. Тобто у інвестора є обов’язок підписати акт впродовж 30 днів після введення об’єкта в експлуатацію (як це передбачено в договорі), а у забудовника немає обв’язка під час паузи в 3 місяці його надавати. Таким чином, інвестор не мав можливості підписати документи, а отже, залишився без житла.

Проте згідно договору ФФБ існує положення, що якщо інвестор відкріпляється від квартири, йому впродовж 180 днів зобов’язаються повернути вкладені кошти. Але, як виявилося, і тут є свої нюанси.

Схема з переуступкою дозволяє Фонду повернути інвестору втричі менше коштів, так як первісний інвестор сплачував значно меншу суму за кв.м, ніж кінцевий.

Наразі судова справа з повернення коштів триває. Зі сплачених близько 56 тисяч доларів, ФФБ має повернути інвестору лише 12 тисяч. Однак навіть ці гроші Ярослав досі не отримав. Більш того, забудовник подав на нього зустрічний позов за компенсацію завданих збитків.

На думку Ярослава, метою людей, які стоять за будівництвом ЖК Кришталеві джерела, було влаштувати показне покарання, щоб у інших не виникало бажання "відкривати рота", заявляти про свої права і шукати якісь там компроміси.

Детальніше – у відео.