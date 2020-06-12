16:04, 12.06.2020 165

Займатися проблемами Укрбуд буде прем'єр-міністр Денис Шмигаль за дорученням президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у відповіді голови держави на петицію інвесторів житлових комплексів.

"Питання захисту інвестицій як бізнесу, так і простих громадян України є одним із пріоритетів моєї діяльності. Будь-які бюрократичні зловживання з боку органів державної влади та місцевого самоврядування є неприпустимими і повинні бути усунені", – заявив Зеленський.

Шмигаль займатиметься питаннями недобудов kmu.gov.ua

22 травня на сайті президента петиція, у якій Володимира Зеленського просять допомогти зняти штучні обмеження з боку чиновників Державної архітектурно-будівельної інспекції, КМДА і Київради, Міноборони для передачі ХК КИЇВМІСЬКБУД житлових комплексів корпорації УКРБУД і їх добудови, набрала необхідні 25 тис голосів.

Підписанти попросили Зеленського доручити першому заступнику керівника Офісу президента Сергію Трофимову провести відповідні наради, а також здійснити необхідні інші дії з представниками вищезгаданих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на якнайшвидше врегулювання спірних питань і відновлення процесу передачі об'єктів будівництва ЖК УКРБУД для запуску будівництва.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Міноборони заявили, що знайшли механізм вирішення проблеми і запустили процедуру, щоб отримати рішення, які дозволять підписати угодиз КИЇВМІСЬКБУДОМ про добудову 4 з 23 ЖК, що будуються на землях Міноборони.